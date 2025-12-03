Видео
Україна
Прожиточный минимум в Украине — какой станет сумма с января 2026

Прожиточный минимум в Украине — какой станет сумма с января 2026

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 18:05
Новый размер прожиточного минимума в Украине — какой будет сумма с 1 января 2026 года
Деньги на белом листе бумаги. Фото: Новини.LIVE

Прожиточный минимум показывает, сколько стоит минимальный набор продуктов, вещей и услуг, необходимых для нормальной жизни человека. Из-за постоянного подорожания товаров в Украине его увеличение очень важно, ведь оно гарантирует минимальный доход тем, кто больше всего нуждается в поддержке.

О том, как изменится прожиточный минимум в Украине с 1 января 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Каким будет прожиточный минимум с 1 января 2026 года

Верховная Рада во втором чтении проголосовала за проект Госбюджета на 2026 год, где предусмотрен новый размер прожиточного минимума. Правительство предлагает повысить его, чтобы хотя бы частично компенсировать прогнозируемую инфляцию. Это особенно важно для людей с низкими доходами.

Социальные и демографические группы населения Прожиточный минимум в 2025 году Прожиточный минимум в 2026 году
На одного человека в расчете на месяц (общий показатель) 2 920 грн 3 209 грн
Дети в возрасте до 6 лет 2 563 грн 2 817 грн
Дети в возрасте от 6 до 18 лет 3 196 грн 3 512 грн
Трудоспособные лица 3 028 грн 3 328 грн
Нетрудоспособные (минимальная пенсия) 2 361 грн 2 595 грн

Получается, что общий прожиточный минимум вырастет примерно на 9,9%.

На что повлияет повышение прожиточного минимума

Повышение означает, что также вырастут выплаты, которые зависят от этого показателя:

  • минимальные пенсии;
  • размер налоговых социальных льгот;
  • суммы социальной помощи (для малообеспеченных, при рождении ребенка и т.д.);
  • штрафы и государственные сборы, основанные на прожиточном минимуме для трудоспособных лиц.

Новый показатель для трудоспособных граждан будет влиять на расчет налоговой социальной льготы, максимальную базу для ЕСВ и размер алиментов. Повышение прожиточного минимума для детей также должно улучшить финансовую поддержку семей с детьми.

Ранее мы писали, что зарплата учителей сильно отличается, потому что зависит от нескольких факторов. Она состоит из должностного оклада по Единой тарифной сетке и различных надбавок и доплат.

Также мы рассказывали, что в Украине с декабря 2025 года минимальная зарплата составляет 8 000 грн. Но иногда работодатели могут платить меньше, поэтому фактическая сумма, попадающая "в руки" работника, может быть значительно ниже.

прожиточный минимум деньги финансы социалка социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
