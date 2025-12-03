Повышение зарплаты учителям — что хотят сделать с нагрузкой на педагогов

Учительница с документами. Фото: УНИАН

Позиция украинского правительства по повышению зарплаты учителей до уровня трех минимальных в 2026 году изменилась. Вместо обещанного роста денежного обеспечения теперь предлагается пересмотр нагрузки на педагогов.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк в эфире Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Зарплаты учителей в 2026 году

Несколько правок в Госбюджете-2026 касаться доходов педагогических работников. Сначала предполагалось двухэтапное повышение зарплат: на 30% — с 1 января, на 20% — с 1 сентября. Позже глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что от второго этапа правительство отказалось.

Однако якобы удалось достичь договоренности о реализации с 1 сентября статьи 61 закона "Об образовании", которая требует установления зарплаты учителей на уровне трех минимальных. Именно такие изменения в денежном обеспечении обещали людям, работающим в школах.

Но теперь, по словам Цимбалюка, появилась другая риторика. Правительство предложило увеличить педагогам нагрузку вместо того, чтобы разработать эффективный и справедливый механизм роста выплат. Мол, учителя сами этого хотят, ведь берут больше одной ставки на работе.

"Они это делают не от хорошей жизни. Сегодня зарплата молодого учителя — 7 000-8 000 грн "на руки". Это первых 5 лет работы. Некомплект в школах увеличивается. В пять раз по сравнению с 2014 годом выросло количество вакансий. Не идут туда даже при условии, что мужчинам дают отсрочку", — констатировал нардеп.

Он добавил, что члены фракции планируют обратиться к премьер-министру Юлии Свириденко и министру финансов Сергею Марченко, дабы обсудить ключевые провалы в формировании государственного бюджета.

Гетманцев анонсировал повышение зарплат

Даниил Гетманцев рассказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец, что Кабинет Министров точно обеспечит выполнение обязательства по повышению зарплаты учителей до уровня трех минимальных.

"Бюджет никогда не бывает таким, чтобы все ему аплодировали, но мы стремимся, чтобы он был максимально компетентным. Без его принятия нет выхода — это важно для программы МВФ", — отметил депутат.

Сейчас продолжаются консультации во фракциях и согласительном совете. Не все вопросы, включенные в бюджет, удастся быстро согласовать. Однако глава профильного комитета уверен, что документ примут до конца 2025 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, минимальная зарплата учителя без категории по состоянию на декабрь 2025 года находится на уровне 6 396,5 грн. А с учетом обязательных надбавок и доплат сумма может подняться до 10 000 грн и выше.

Также мы писали, сколько педагогические работники будут отдыхать от уроков во время зимних каникул. Школы могут по своему усмотрению устанавливать график, однако ситуация нередко меняется под влиянием обстоятельств.