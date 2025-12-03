Підвищення зарплати вчителям — що хочуть зробити з навантаженням на педагогів

Вчителька з документами. Фото: УНІАН

Позиція українського уряду щодо підвищення зарплати вчителів до рівня трьох мінімальних у 2026 році змінилася. Замість обіцяного зростання грошового забезпечення тепер пропонується перегляд навантаження на педагогів.

Про це розповів народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк в ефірі Новини.LIVE.

Зарплати вчителів у 2026 році

Кілька правок у Держбюджеті-2026 стосуватися доходів педагогічних працівників. Спершу передбачалося двоетапне підвищення зарплат: на 30% — з 1 січня, на 20% — з 1 вересня. Пізніше голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев повідомив, що від другого етапу уряд відмовився.

Однак нібито вдалося досягти домовленості про реалізацію з 1 вересня статті 61 закону "Про освіту", яка вимагає встановлення зарплати вчителів на рівні трьох мінімальних. Саме такі зміни у грошовому забезпеченні обіцяли людям, які працюють у школах.

Але тепер, за словами Цимбалюка, з'явилася інша риторика. Уряд запропонував збільшити педагогам навантаження замість того, щоб розробити ефективний і справедливий механізм зростання виплат. Мовляв, вчителі самі цього хочуть, адже беруть більше однієї ставки на роботі.

"Вони це роблять не від хорошого життя. Сьогодні зарплата молодого вчителя — 7 000-8 000 грн "на руки". Це перших 5 років роботи. Некомплект у школах збільшується. У п’ять разів порівняно з 2014 роком виросла кількість вакансій. Не йдуть туди навіть при умові, що чоловікам дають відстрочку", — констатував нардеп.

Він додав, що члени фракції планують звернутися до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та міністра фінансів Сергія Марченка, аби обговорити ключові провали у формуванні державного бюджету.

Гетманцев анонсував підвищення зарплат

Данило Гетманцев розповів у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець, що Кабінет Міністрів точно забезпечить виконання зобов’язання стосовно підвищення зарплати вчителів до рівня трьох мінімальних.

"Бюджет ніколи не буває таким, щоб усі йому аплодували, але ми прагнемо, щоб він був максимально компетентним. Без його ухвалення немає виходу — це важливо для програми МВФ", — зазначив депутат.

Наразі тривають консультації у фракціях та погоджувальній раді. Не всі питання, включені в бюджет, вдасться швидко узгодити. Однак очільник профільного комітету впевнений, що документ ухвалять до кінця 2025 року.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мінімальна зарплата вчителя без категорії станом на грудень 2025 року перебуває на рівні 6 396,5 грн. А з урахуванням обов’язкових надбавок і доплат сума може піднятися до 10 000 грн і вище.

Також ми писали, скільки педагогічні працівники відпочиватимуть від уроків під час зимових канікул. Школи можуть на власний розсуд встановлювати графік, проте ситуація нерідко змінюється під впливом обставин.