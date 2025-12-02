Зарплата вчителя без категорії — яку мінімальну суму отримають у грудні

Вчителька біля дошки. Фото: УНІАН

Дохід педагогічних працівників дуже нерівномірний, оскільки залежить від багатьох складових. Зарплата вчителя формується посадовим окладом за Єдиною тарифною сіткою, обов’язковими надбавками і доплатами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки мінімально виплатять вчителю без категорії у грудні 2025 року.

Мінімальна зарплата вчителя без категорії

Щоб вирахувати мінімальний посадовий оклад (без надбавок) за ЄТС, необхідно помножити коефіцієнт свого тарифного розряду на базову суму, яка відповідає 1-му розряду. Станом на грудень 2025 року йдеться про суму 3 195 грн.

Згідно з Додатком 6 до наказу МОН № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", вчителю без категорії, тобто молодому викладачу без стажу, присвоюється 10 або 11 тарифний розряд.

Виходить, що коефіцієнтом за Єдиною тарифною сіткою буде 1,82 або 1,97. Оскільки ми обчислюємо мінімальний посадовий оклад, то візьмемо менший показник і помножимо на базову суму 3 195 грн. Отримаємо 5 814,9 грн. Саме стільки належить педагогу без категорії та надбавок у грудні.

Як можна підвищити зарплату вчителя

Водночас працівникам виплатять більше, оскільки навіть без категорії можна розраховувати на обов’язкові доплати. Серед них:

10% окладу, згідно з постановою № 22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" (сума збільшиться до 6 396,5 грн);

2 000 грн за роботу в несприятливих умовах, згідно з постановою № 1286 "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" (буде щонайменше 8 396,5 грн).

Якщо мова про педагогів, які працюють у прифронтових громадах, то їм належить доплата 4 000 грн у грудні (10 396,5 грн). А вчителі в зонах активних і можливих бойових дій отримають надбавку 50% і 100% посадового окладу відповідно, завдяки чому їх дохід перевищить 10 000 грн і може наблизитися до середнього показника по Україні — 15 000 грн.

Нагадаємо, вчителі будуть відпочивати від уроків у грудні-січні, оскільки школи підуть на зимові канікули. Ми дізналися приблизний графік у великих містах України, хоча він може змінитися залежно від обставин.

Також ми писали, що середній дохід вчителя може піднятися до 30 000 грн/міс. станом на 1 вересня 2026 року. Передбачається збільшення суми до трьох мінімальних зарплат плюс надбавка 30% з 1 січня.