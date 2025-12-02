Зарплата учителя без категории — какую минимальную сумму получат в декабре

Учительница у доски. Фото: УНИАН

Доход педагогических сотрудников очень неравномерен, поскольку зависит от многих составляющих. Зарплата учителя формируется должностным окладом по Единой тарифной сетке, обязательными надбавками и доплатами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько минимально выплатят учителю без категории в декабре 2025 года.

Минимальная зарплата учителя без категории

Чтобы высчитать минимальный должностной оклад (без надбавок) по ЕТС, необходимо умножить коэффициент своего тарифного разряда на базовую сумму, которая соответствует 1-му разряду. По состоянию на декабрь 2025 года речь идет о сумме 3 195 грн.

Согласно Приложению 6 к приказу МОН № 557 "Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений", учителю без категории, то есть молодому преподавателю без стажа, присваивается 10 или 11 тарифный разряд.

Получается, что коэффициентом по Единой тарифной сетке будет 1,82 или 1,97. Поскольку мы исчисляем минимальный должностной оклад, то возьмем меньший показатель и умножим на базовую сумму 3 195 грн. Получим 5 814,9 грн. Именно столько положено педагогу без категории и надбавок в декабре.

Как можно повысить зарплату учителя

В то же время работникам выплатят больше, поскольку даже без категории можно рассчитывать на обязательные доплаты. Среди них:

10% оклада, согласно постановлению № 22 "О повышении оплаты труда педагогических сотрудников" (сумма увеличится до 6 396,5 грн);

2 000 грн за работу в неблагоприятных условиях, согласно постановлению № 1286 "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников заведений общего среднего образования" (будет минимум 8 396,5 грн).

Если речь о педагогах, работающих в прифронтовых громадах, то им положена доплата 4 000 грн в декабре (10 396,5 грн). А учителя в зонах активных и возможных боевых действий получают надбавку 50% и 100% должностного оклада соответственно, благодаря чему их доход превысит 10 000 грн и может приблизиться к среднему показателю по Украине — 15 000 грн.

