Главная Экономика Украинцы могут заработать менее 6 000 грн в декабре — причины

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 07:15
Минимальная зарплата в декабре — почему работодатель может заплатить меньше
Деньги в руках и калькулятор. Фото: УНИАН

Украинские сотрудники могут рассчитывать на минимальную зарплату в размере 8 000 грн по состоянию на декабрь 2025 года. Однако существуют ситуации, когда работодатель может снизить сумму. То есть "на руки" люди получат гораздо меньше, чем предусмотрено законом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, о каких подводных камнях с начислением зарплаты знают не все украинцы.

Зарплата ниже минимальной

По состоянию на 2025 год украинцы зарабатывают от 8 000 грн/мес. Это минимальная сумма, гарантированная государством. Однако реальный размер дохода меньше, поскольку надо учесть взимание обязательных налогов: 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Таким образом, "на руки" сотрудникам платят 6 160 грн.

Возникает вопрос, в каких случаях работодатель может начислить меньше минимально допустимой суммы. Существуют объективные причины такого решения, они связаны с невыполнением трудовых обязанностей.

Специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда рассказали, что размер дохода может не соответствовать минимальному показателю, если работник:

  • не выполнил норму выработки;
  • изготовил продукцию с браком;
  • привел к возникновению других причин, предусмотренных действующим законодательством.

"Запрещается любое снижение размеров оплаты труда в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, расовой/национальной принадлежности, пола, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, членства в профессиональном союзе или другом объединении граждан, рода и характера занятий, места жительства", — констатировали в Гоструда.

Если работодатель без объективной причины начислил зарплату ниже минимально установленной, это может стать основанием для проверки контролирующим органом и взыскания финансовой санкции (штрафа).

Минимальная зарплата в 2026 году

Согласно проекту закона №14000 "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", с 1 января минимальная зарплата может повыситься до 8 647 грн. После вычета налогов работники будут получать 6 658 грн (минус 1 556 грн НДФЛ и 432 грн военного сбора).

В почасовом разрезе речь идет о заработке 52 грн. Если народные депутаты примут законопроект в финальном голосовании, то минимальная зарплата в Украине вырастет на 8,1% по сравнению с 2025 годом. Вынесение ко второму чтению планируется в начале декабря.

Напомним, индекс инфляции за октябрь составил 100,9%, поэтому в ноябре и декабре зарплаты индексируют всем, кому суммы не повышали с марта-апреля. Некоторые сотрудники впервые столкнутся с индексацией.

Также мы писали, что в 2024 году средняя зарплата в украинском ритейле выросла до 11,37 тыс. грн. GoodWine, АТБ и Roshen — компании с высокими выплатами, где средние доходы достигают 41-82 тыс. грн.

