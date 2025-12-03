Минимальная зарплата в декабре — почему работодатель может заплатить меньше

Деньги в руках и калькулятор. Фото: УНИАН

Украинские сотрудники могут рассчитывать на минимальную зарплату в размере 8 000 грн по состоянию на декабрь 2025 года. Однако существуют ситуации, когда работодатель может снизить сумму. То есть "на руки" люди получат гораздо меньше, чем предусмотрено законом.

Зарплата ниже минимальной

По состоянию на 2025 год украинцы зарабатывают от 8 000 грн/мес. Это минимальная сумма, гарантированная государством. Однако реальный размер дохода меньше, поскольку надо учесть взимание обязательных налогов: 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Таким образом, "на руки" сотрудникам платят 6 160 грн.

Возникает вопрос, в каких случаях работодатель может начислить меньше минимально допустимой суммы. Существуют объективные причины такого решения, они связаны с невыполнением трудовых обязанностей.

Специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда рассказали, что размер дохода может не соответствовать минимальному показателю, если работник:

не выполнил норму выработки;

изготовил продукцию с браком;

привел к возникновению других причин, предусмотренных действующим законодательством.

"Запрещается любое снижение размеров оплаты труда в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, расовой/национальной принадлежности, пола, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, членства в профессиональном союзе или другом объединении граждан, рода и характера занятий, места жительства", — констатировали в Гоструда.

Если работодатель без объективной причины начислил зарплату ниже минимально установленной, это может стать основанием для проверки контролирующим органом и взыскания финансовой санкции (штрафа).

Минимальная зарплата в 2026 году

Согласно проекту закона №14000 "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", с 1 января минимальная зарплата может повыситься до 8 647 грн. После вычета налогов работники будут получать 6 658 грн (минус 1 556 грн НДФЛ и 432 грн военного сбора).

В почасовом разрезе речь идет о заработке 52 грн. Если народные депутаты примут законопроект в финальном голосовании, то минимальная зарплата в Украине вырастет на 8,1% по сравнению с 2025 годом. Вынесение ко второму чтению планируется в начале декабря.

Напомним, индекс инфляции за октябрь составил 100,9%, поэтому в ноябре и декабре зарплаты индексируют всем, кому суммы не повышали с марта-апреля. Некоторые сотрудники впервые столкнутся с индексацией.

Также мы писали, что в 2024 году средняя зарплата в украинском ритейле выросла до 11,37 тыс. грн. GoodWine, АТБ и Roshen — компании с высокими выплатами, где средние доходы достигают 41-82 тыс. грн.