Мінімальна зарплата у грудні — чому роботодавець може заплатити менше

Українські працівники можуть розраховувати на мінімальну зарплату в розмірі 8 000 грн станом на грудень 2025 року. Однак існують ситуації, коли роботодавець може знизити суму. Тобто "на руки" люди отримають набагато менше, ніж передбачено законом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, про які підводні камені з нарахуванням зарплати знають не всі українці.

Зарплата нижче мінімальної

Станом на 2025 рік українці заробляють від 8 000 грн/міс. Це мінімальна сума, гарантована державою. Однак реальний розмір доходу менший, оскільки треба врахувати стягнення обов’язкових податків: 18% ПДФО та 5% військового збору. Отже "на руки" працівникам платять 6 160 грн.

Постає питання, в яких випадках роботодавець може нарахувати менше мінімально допустимої суми. Існують об’єктивні причини такого рішення, вони пов’язані з невиконанням трудових обов’язків.

Фахівці Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці розповіли, що розмір доходу може не відповідати мінімальному показнику, якщо працівник:

не виконав норму виробітку;

виготовив продукцію з браком;

призвів до виникнення інших причин, передбачених чинним законодавством.

"Забороняється будь-яке зниження розмірів оплати праці залежно від походження, соціального та майнового стану, расової/національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду й характеру занять, місця проживання", — констатували в Держпраці.

Якщо роботодавець без об’єктивної причини нарахував зарплату, нижчу від мінімально встановленої, це може стати підставою для перевірки контролюючим органом і стягнення фінансової санкції (штрафу).

Мінімальна зарплата у 2026

Згідно з проєктом закону №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік", з 1 січня мінімальна зарплата може підвищитися до 8 647 грн. Після вирахування податків працівники будуть отримувати 6 658 грн (мінус 1 556 грн ПДФО та 432 грн військового збору).

У погодинному розрізі йдеться про заробіток 52 грн. Якщо народні депутати ухвалять законопроєкт у фінальному голосуванні, то мінімальна зарплата в Україні зросте на 8,1% порівняно з 2025 роком. Винесення до другого читання планується на початок грудня.

Нагадаємо, індекс інфляції за жовтень становив 100,9%, тому в листопаді та грудні зарплати індексують усім, кому суми не підвищували з березня-квітня. Деякі працівники вперше стикнуться з індексацією.

Також ми писали, що у 2024 році середня зарплата в українському ритейлі зросла до 11,37 тис. грн. GoodWine, АТБ та Roshen — компанії з найвищими виплатами, де середні доходи сягають 41-82 тис. грн.