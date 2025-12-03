Новий розмір прожиткового мінімуму в Україні — якою буде сума з 1 січня 2026 року

Гроші на білому аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE

Прожитковий мінімум показує, скільки коштує мінімальний набір продуктів, речей і послуг, необхідних для нормального життя людини. Через постійне подорожчання товарів в Україні його збільшення є дуже важливим, адже воно гарантує мінімальний дохід тим, хто найбільше потребує підтримки.

Про те, як зміниться прожитковий мінімум в Україні з 1 січня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Яким буде прожитковий мінімум з 1 січня 2026 року

Верховна Рада в другому читанні проголосувала за проєкт Держбюджету на 2026 рік, де передбачено новий розмір прожиткового мінімуму. Уряд пропонує підвищити його, щоб хоча б частково компенсувати прогнозовану інфляцію. Це особливо важливо для людей із низькими доходами.

Соціальні та демографічні групи населення Прожитковий мінімум у 2025 році Прожитковий мінімум у 2026 році На одну особу в розрахунку на місяць (загальний показник) 2 920 грн 3 209 грн Діти віком до 6 років 2 563 грн 2 817 грн Діти віком від 6 до 18 років 3 196 грн 3 512 грн Працездатні особи 3 028 грн 3 328 грн Непрацездатні (мінімальна пенсія) 2 361 грн 2 595 грн

Виходить, що загальний прожитковий мінімум зросте приблизно на 9,9%.

На що вплине підвищення прожиткового мінімуму

Підвищення означає, що також зростуть виплати, які залежать від цього показника:

мінімальні пенсії;

розмір податкових соціальних пільг;

суми соціальної допомоги (для малозабезпечених, при народженні дитини тощо);

штрафи та державні збори, що базуються на прожитковому мінімумі для працездатних осіб.

Новий показник для працездатних громадян впливатиме на розрахунок податкової соціальної пільги, максимальну базу для ЄСВ та розмір аліментів. Підвищення прожиткового мінімуму для дітей також має покращити фінансову підтримку сімей із дітьми.

