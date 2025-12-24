Головне нововведення січня — що змінить для українців перший місяць 2026 року

Український паспорт. Фото: ДПСУ/Facebook

Січень 2026 року принесе українцям багато важливих нововведень, наприклад, щодо мінімальної зарплати, пенсій, податків, прожиткового мінімуму, роботі підприємців тощо. Однак лідирує у цьому списку за вагомістю набуття чинності закону про множинне громадянство.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до якого найважливішого нововведення варто готуватися українцям у січні 2026 року.

Що означає множинне громадянство

Закон "Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України" набере чинності 16 січня. Наші люди звикли, що дозволяється наявність лише одного громадянства. Однак із настанням 2026 року ситуація зміниться.

Вони зможуть без обмежень оформлювати другий паспорт, звісно, за наявності підстав для цього. І не доведеться відмовлятися від українських документів або приховувати від контролюючих органів факт подвійного громадянства.

Для біженців, які довго перебувають за кордоном внаслідок повномасштабної війни, відкриються нові можливості легалізації. При цьому не буде адміністративних санкцій чи правової невизначеності, бо весь механізм передбачений новим законом.

Яке громадянство можна отримати першим

Множинне громадянство запрацює з багатьма дружніми країнами і буде заборонене для Росії, Білорусі тощо. Але спочатку доступ до своїх паспортів відкриють лише п'ять держав, зокрема:

США;

Канада;

Німеччина;

Польща;

Чехія.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 5 листопада 2025 р. № 1412. Саме там присутня велика українська діаспора, тому зацікавленість у набутті громадянства буде найбільшою.

До речі, для іноземців Україна також передбачила спрощений механізм оформлення паспорта. Привернення уваги до процесу може позитивно вплинути на нашу економіку, інвестиційні можливості та міжнародну співпрацю.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, щоб мати право на отримання польського громадянства, необхідно прожити на території держави від одного до десяти років, залежно від виконання супутніх обов’язкових умов.

Також ми писали, чи може іноземка отримати громадянство, якщо народить дитину в Німеччині. Для батьків жодних спрощень не буде, однак немовля може розраховувати на паспорт за певних умов.