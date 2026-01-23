Карта побиту для українців у Польщі — в які країни можна поїхати і на скільки

Туристи в аеропорті. Фото: Pexels

Володіючи польським паспортом, можна подорожувати Європою без обмежень. Однак більшість українців за кордоном не мають змоги оформити друге громадянство. Натомість вони подають заявки на видачу карти побиту — документа, що підтверджує легальне перебування іноземця в Польщі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди можна поїхати з картою побиту у 2026 році.

Правила подорожей з картою побиту

З цим документом українці в Польщі отримують розширені можливості для поїздок за кордон. Карта побиту дає змогу подорожувати країнами Шенгенської зони без візи, але з обмеженням — не більше 90 днів протягом 180-денного періоду. Перевага для українців у тому, що час перебування в Польщі не рахується.

Згідно з даними спеціалізованого порталу Ukrainian in Poland, станом на січень 2026 року діють такі терміни для міжнародних поїздок на підставі польської карти побиту:

Шенгенська зона (29 держав) — до 90 днів у 180-денному періоді;

Кіпр, Албанія, Сербія, Північна Македонія (не Шенген) — до 90 днів;

Боснія і Герцеговина, Чорногорія — до 30 днів;

Туреччина, Грузія, Молдова — зазвичай до 90 днів;

Ірландія, Велика Британія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія — потрібна віза;

Грузія — до 1 року.

"Перебувати в Грузії можна до року, що робить її однією з найбільш дружніх країн для власників карти побиту. Перетин кордону зазвичай проходить спокійно — достатньо показати паспорт і карту, що підтверджує законне проживання в Польщі", — повідомили фахівці порталу.

Чому можуть не пустити на кордоні

Наявність карти побиту не гарантує іноземцям безперешкодний в’їзд. Отримати відмову в перетині кордону можна через прострочені документи, неправильний тип дозволу на перебування, перевищення встановленого ліміту (90 днів упродовж пів року), непідтверджену мету поїздки або попередні порушення візового режиму.

Щоб уникнути потенційних проблем, необхідно під час планування подорожі переконатися в наявності дійсного закордонного паспорта і карти побиту. Також треба оформити медичне страхування і подбати про підтвердження мети поїздки. Плюс не завадить зібрати готівку, оскільки на кордоні часто перевіряють фінансовий стан.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці не зможуть в’їхати до Польщі без страхового медичного полісу. Відсутність цього документу є підставою відмовити іноземцям у перетині кордону, навіть якщо планується коротка поїздка.

Також ми писали, кому з іноземців не вдасться в’їхати в Україну. Перетин державного кордону заборонений особам, які становлять національну загрозу, пов'язані з організованою злочинністю або порушили митні правила.