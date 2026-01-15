Перетин кордону України — кого можуть не пропустити і що треба мати

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Попри повномасштабну війну в Україну нерідко приїжджають іноземці. Наше законодавство передбачає конкретні випадки, коли людину можуть не пропустити через державний кордон. Причин для відмови у в’їзді немало.

Вони визначені законом "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Кого можуть не пустити в Україну

Відмову нескладно отримати ще на етапі оформлення візи чи іншого дозвільного документу. Однак якщо пропуск успішно видали, це не гарантує безперешкодий перетин державного кордону. Згідно з законом, відмовити у в'їзді можуть особам, які:

становлять національну загрозу;

пов'язані з організованою злочинністю;

їздили до Криму після окупації, на території Луганської та Донецької областей тощо з порушенням встановленого порядку;

вчинили порушення, перебуваючи в пункті пропуску, не дотрималися митних правил або санітарних норм, не виконали законних вимог посадових/службових осіб органів охорони державного кордону;

подали про себе завідомо неправдиві відомості чи підроблені документи;

надали зіпсований паспорт/візу;

намагаються проїхати по документам, що не відповідають установленому зразку або належать іншій особі;

під час попереднього перебування в Україні не виконали рішення суду, мають інші майнові зобов'язання перед державою, фізичними/юридичними особами.

Іноземця можуть не пропустити через кордон, якщо подібне рішення необхідне для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України включно з іншими особами, які легально тут проживають.

Підтвердження достатньої кількості грошей

Ще одна причина для відмови — іноземець не підтвердив власну платоспроможність. Тобто не довів, що має кошти на весь період перебування в Україні. Перевірка мінімального грошового забезпечення є вимогою відповідно до статті 9 Закону "Про прикордонний контроль".

Для подорожі на місяць потрібно мати суму в 20-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році йдеться про 66 560 грн (3 328 грн х 20). Точний розрахунок затверджений постановою Кабінету Міністрів від 4 грудня 2013 року № 884.

Щоб підтвердити платоспроможність, достатньо показати готівку в будь-якій валюті, виписки з банківських рахунків і навіть чеки з банкоматів. Також приймаються гарантійні листи про взяття на себе зобов’язань щодо утримання іноземця під час його перебування в Україні.

Що ще варто знати українцям

