Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Проблеми на кордоні України — кому не вдасться його перетнути

Проблеми на кордоні України — кому не вдасться його перетнути

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 18:15
Перетин кордону України — кого можуть не пропустити і що треба мати
Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Попри повномасштабну війну в Україну нерідко приїжджають іноземці. Наше законодавство передбачає конкретні випадки, коли людину можуть не пропустити через державний кордон. Причин для відмови у в’їзді немало.

Вони визначені законом "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Реклама
Читайте також:

Кого можуть не пустити в Україну

Відмову нескладно отримати ще на етапі оформлення візи чи іншого дозвільного документу. Однак якщо пропуск успішно видали, це не гарантує безперешкодий перетин державного кордону. Згідно з законом, відмовити у в'їзді можуть особам, які:

  • становлять національну загрозу;
  • пов'язані з організованою злочинністю;
  • їздили до Криму після окупації, на території Луганської та Донецької областей тощо з порушенням встановленого порядку;
  • вчинили порушення, перебуваючи в пункті пропуску, не дотрималися митних правил або санітарних норм, не виконали законних вимог посадових/службових осіб органів охорони державного кордону;
  • подали про себе завідомо неправдиві відомості чи підроблені документи;
  • надали зіпсований паспорт/візу;
  • намагаються проїхати по документам, що не відповідають установленому зразку або належать іншій особі;
  • під час попереднього перебування в Україні не виконали рішення суду, мають інші майнові зобов'язання перед державою, фізичними/юридичними особами.

Іноземця можуть не пропустити через кордон, якщо подібне рішення необхідне для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України включно з іншими особами, які легально тут проживають.

Підтвердження достатньої кількості грошей

Ще одна причина для відмови — іноземець не підтвердив власну платоспроможність. Тобто не довів, що має кошти на весь період перебування в Україні. Перевірка мінімального грошового забезпечення є вимогою відповідно до статті 9 Закону "Про прикордонний контроль".

Для подорожі на місяць потрібно мати суму в 20-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році йдеться про 66 560 грн (3 328 грн х 20). Точний розрахунок затверджений постановою Кабінету Міністрів від 4 грудня 2013 року № 884.

Щоб підтвердити платоспроможність, достатньо показати готівку в будь-якій валюті, виписки з банківських рахунків і навіть чеки з банкоматів. Також приймаються гарантійні листи про взяття на себе зобов’язань щодо утримання іноземця під час його перебування в Україні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці повинні показувати готівкові гроші на польському кордоні, інакше їх можуть не пропустити. Мінімальна сума, необхідна для в’їзду, — 300 злотих на поїздку тривалістю до чотирьох днів.

Також ми писали, кому не доведеться показувати гроші на кордоні з Польщею. Пільгу мають власники робочої візи, картки побиту, національної візи для возз’єднання сім’ї та візи для репатріації.

кордон гроші іноземці документи виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації