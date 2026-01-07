Відео
Головна Економіка Перетин кордону з готівкою — правила, ліміти та штрафи у 2026

Перетин кордону з готівкою — правила, ліміти та штрафи у 2026

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 16:10
Виїзд за кордон з готівкою — яку суму можна перевозити у 2026 році
Люди на кордоні. Фото: УНІАН

Коли українці їдуть за кордон, вони зазвичай беруть із собою готівку в валюті тієї країни, куди прямують. Але в Україні є чіткі правила перевезення готівкових грошей через кордон. Якщо їх порушити, можна втратити частину коштів.

Про те, яку суму готівки можуть мати при собі українці при перетині кордону у 2026 році, пояснили в Національному банку України.

Читайте також:

Скільки готівки можна взяти з собою за кордон у 2026 році

В НБУ дали детальні роз’яснення щодо порядку перевезення готівкових коштів через державний кордон. Чинне законодавство дозволяє фізичним особам вивозити будь-яку суму готівки, однак без заповнення митної декларації дозволено перевозити кошти лише в межах установленої норми. 

Зокрема, громадяни України, які мають статус резидентів, можуть перетинати кордон із готівковою валютою на суму, що не перевищує еквівалент 10 000 євро (приблизно 498 500 грн). В такому разі виїзд за межі країни відбувається без необхідності декларування та без подання додаткових документів, що підтверджують походження грошей.

Перетин кордону з готівкою — правила, ліміти та штрафи у 2026 - фото 1
Правила вивезення готівки за кордон у 2026 році. Фото: Скриншот/НБУ

У разі, якщо загальна сума готівки перевищує цей ліміт, особа зобов’язана задекларувати кошти та надати документи, які підтверджують їх легальне походження. До переліку таких документів належать:

  • чек з банкомата, квитанція платіжного термінала або сліп;
  • банківська виписка з інформацією про рух коштів на рахунку;
  • розпорядження або платіжне доручення на отримання готівки;
  • документ, що підтверджує проведення валютно-обмінної операції;
  • фіскальний чек про видачу готівкових коштів власникам електронних платіжних засобів.

У НБУ підкреслили, що відсутність таких документів під час перевезення суми, яка перевищує дозволений поріг, розцінюється як порушення митного законодавства України.

На скільки оштрафують за спробу вивести більшу суму без документів

Недотримання встановлених вимог тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 471 Митного кодексу України. Санкція за таке порушення передбачає накладення штрафу в розмірі 20% від суми, що перевищує дозволений ліміт.

Наприклад, якщо особа намагатиметься вивезти за кордон 15 000 євро без декларування, штраф буде нараховано лише на суму перевищення — 5 000 євро, і становитиме 1 000 євро.

Раніше ми писали, що повертаючись в Україну, громадяни мають право ввозити гроші, але на кордоні часто бувають труднощі. Вони виникають через суму готівки, відсутність підтвердних документів або недотримання правил.

Також ми розповідали, що у 2026 році українці, які їдуть до Польщі, можуть зіткнутися з відмовою у в’їзді, якщо не матимуть достатньо коштів. Потрібно заздалегідь подбати про мінімальну суму, яка покриє всі витрати на час перебування в країні.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
