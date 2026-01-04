Перетин кордону з Польщею — кому не потрібно доводити наявність грошей для в'їзду у 2026

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році у громадян України, які планують перетин кордону з Польщею, можуть виникнути проблеми при в'їзді, якщо в них не буде при собі достатньо грошей для перебування в країні. Це означає, що українці повинні мати певну суму коштів, яка покриє їх витрати на весь період перебування.

Про те, кому не потрібно доводити наявність грошей при в'їзді в Польщу у 2026 році, пояснили на урядовому порталі Республіки Польща.

Кому не потрібно підтверджувати свою платоспроможність

Згідно з польським законодавством, іноземці зобов'язані довести наявність достатніх коштів для проживання на території Польщі. Для цього необхідно показати прикордонникам мінімальну суму, яка підтверджує фінансову спроможність особи.

Однак є певні категорії людей, які не зобов'язані підтверджувати наявність коштів. Це стосується:

Тих, хто має робочу візу. Власників візи для репатріації. Осіб, які володіють карткою побиту в Польщі. Власників національної візи для возз’єднання сім’ї. Людей, які мають статус тимчасового захисту в Польщі. Осіб, у яких витрати на перебування покривають польські державні органи або організації. Іноземців, які в’їжджають до Польщі з метою надання благодійної допомоги або участі в рятувальних операціях.

Яку суму необхідно мати при собі решті іноземців

Громадяни України та інші іноземці, які не підпадають під вищезгадані категорії, обов'язково повинні мати при собі певну суму грошей при перетині кордону Польщі. Це передбачено постановою Міністра внутрішніх справ Польщі від 23 лютого 2015 року. Мінімальна сума коштів для різних ситуацій складає:

300 злотих (приблизно 3 535 грн) — для поїздок, тривалість яких не перевищує 4 дні.

75 злотих на кожен день перебування (майже 900 грн) — якщо подорож триває більше ніж 4 дні.

При цьому не обов'язково мати саме злоті — можна використовувати іноземну валюту, якщо її сума еквівалентна вимогам у національній валюті Польщі. Також необхідно мати зворотний квиток або суму, що відповідає його вартості.

Раніше ми писали, що з 2026 року українцям, які хочуть подорожувати до Німеччини та інших країн ЄС, потрібно буде отримувати електронний дозвіл на в’їзд через систему ETIAS. Це стосується всіх країн, де є безвізовий режим з Євросоюзом.

Також ми розповідали, що багато українців можуть отримати громадянство Польщі, враховуючи, скільки вони вже прожили в країні. Однак залишається відкритим питання, скільки це коштуватиме у 2026 році.