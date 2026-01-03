Польський паспорт — скільки коштує у 2026 році та які переваги дає іноземцям

Паспорти Польщі. Фото: Unsplash

Чимало українців можуть розраховувати на громадянство Польщі, враховуючи тривалість їх проживання на території держави. Постає питання, скільки доведеться заплатити за оформлення документу станом на 2026 рік.

Про це розповіло польське видання gazetaprawna.pl.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштує паспорт Польщі

Ціна оформлення відрізняється для різних категорій громадян, оскільки дехто може розраховувати на пільгу, тобто знижену вартість. У 2026 році актуальні суми за документ перебувають на такому рівні:

для дорослих — 140 злотих;

для студентів, пенсіонерів та осіб із помірними формами інвалідності — 70 злотих;

для дітей до 12 років та осіб із важкою формою інвалідності — 30 злотих.

Дехто може взагалі не платити збір за оформлення паспорта. Безплатні документи передбачені особам віком від 70 років, а також громадянам, які проживають у будинках для людей похилого віку чи отримують соціальну допомогу.

Варто уточнити, що пільги не надаються автоматично. Необхідно підтвердити своє право на знижку чи звільнення від збору, подавши в день звернення відповідні документи. Наприклад, студентський квиток, пенсійне посвідчення або довідку про інвалідність.

Що дає польський паспорт

Оскільки Польща входить у Європейський Союз, то наявність місцевого паспорта відкриває безліч можливостей. По-перше, людям дозволено подорожувати до США, Канади, Японії та великої кількості інших держав без візи.

По-друге, з документом громадянина можна працювати в будь-якій країні ЄС або вести господарську діяльність без додаткових дозволів. По-третє, з’являється доступ до безплатної/пільгової освіти, повного спектру медичного обслуговування, пільгових іпотечних кредитів тощо.

Для набуття громадянства іноземці повинні виконати обов’язкові умови, як от підтвердити мінімальний термін безперервного перебування на території Польщі. Плюс необхідно володіти мовою на розмовному рівні, мати легальну підставу для набуття нового статусу і не нести загрозу національній безпеці.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, щоб оформити карту побиту в Польщі, необхідно заробляти від 4 806 злотих/міс. у 2026 році. Це мінімальна зарплата, встановлена на 1 січня. Йдеться про видачу документу на підставі працевлаштування.

Також ми писали, скільки коштує німецький паспорт і які переваги дає іноземцям. За документ необхідно заплатити 255 євро, а натуралізованим дітям передбачена пільга — вартість знижена до 51 євро.