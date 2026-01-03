Польский паспорт — сколько стоит в 2026 году и какие преимущества дает иностранцам

Паспорта Польши. Фото: Unsplash

Немало украинцев могут рассчитывать на гражданство Польши, учитывая длительность их проживания на территории государства. Возникает вопрос, сколько придется заплатить за оформление документа по состоянию на 2026 год.

Об этом рассказало польское издание gazetaprawna.pl.

Сколько стоит паспорт Польши

Цена оформления отличается для разных категорий граждан, поскольку некоторые могут рассчитывать на льготу, то есть сниженную стоимость. В 2026 году актуальные суммы за документ находятся на таком уровне:

для взрослых — 140 злотых;

для студентов, пенсионеров и лиц с умеренными формами инвалидности — 70 злотых;

для детей до 12 лет и лиц с тяжелой формой инвалидности — 30 злотых.

Некоторые могут вообще не платить сбор за оформление паспорта. Бесплатные документы предусмотрены лицам в возрасте от 70 лет, а также гражданам, проживающим в домах престарелых или получающим социальную помощь.

Стоит уточнить, что льготы не предоставляются автоматически. Необходимо подтвердить свое право на скидку или освобождение от сбора, подав в день обращения соответствующие документы. Например, студенческий билет, пенсионное удостоверение или справку об инвалидности.

Что дает польский паспорт

Поскольку Польша входит в Европейский Союз, то наличие местного паспорта открывает много возможностей. Во-первых, людям разрешено путешествовать в США, Канаду, Японию и большое количество других государств без визы.

Во-вторых, с документом гражданина можно работать в любой стране ЕС или вести хозяйственную деятельность без дополнительных разрешений. В-третьих, появляется доступ к бесплатному/льготному образованию, полному спектру медицинского обслуживания, льготным ипотечным кредитам и пр.

Для получения гражданства иностранцы должны выполнить обязательные условия, такие как подтвердить минимальный срок непрерывного пребывания на территории Польши. Плюс необходимо владеть языком на разговорном уровне, иметь легальное основание для приобретения нового статуса и не нести угрозу национальной безопасности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, чтобы оформить карту побыту в Польше, необходимо зарабатывать от 4 806 злотых/мес. в 2026 году. Это минимальная зарплата, установленная на 1 января. Речь идет о выдаче документа на основании трудоустройства.

Также мы писали, сколько стоит немецкий паспорт и какие преимущества дает иностранцам. За документ необходимо заплатить 255 евро, а натурализованным детям предусмотрена льгота — стоимость снижена до 51 евро.