Карта побыту для украинцев в Польше — сколько минимально надо зарабатывать в 2026

Находясь за границей долгое время, необходимо задуматься над легализацией своего проживания. Украинцы в Польше могут подать заявку на получение карты побыту, которая подтверждает статус иностранца и позволяет оставаться на территории страны до трех лет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько минимально надо зарабатывать в Польше, чтобы оформить карту побыту.

Требования к минимальному доходу

Карту побыту выдают на разных основаниях, например, трудоустройства, обучения, воссоединения семьи или осуществления научной деятельности. Самая распространенная причина легализации — работа, однако наличие действующего трудового контракта накладывает дополнительное требование для иностранцев.

Специалисты компании "Первая виза", которая помогает украинцам в вопросе трудоустройства и оформления карты побыту, рассказали на собственной Instagram-странице, что придется подать обновленные документы, учитывая повышение минимальной зарплаты в Польше.

Действительно, закон требует от получателей карты побыту на основании трудоустройства подтвердить свой доход. Сумма, указанная в трудовом договоре, должна быть не ниже минимального размера брутто, то есть до вычета обязательных налогов и сборов.

По данным специализированного портала polskieradio.pl, с 1 января 2026 года показатель минимальной зарплаты в Польше вырос с 4 666 до 4 806 злотых брутто, а почасовая ставка — до 31,40 злотых. Это значит, что теперь украинцы должны подтверждать доход не менее 4 806 злотых/мес.

Какие документы надо обновить

Наши граждане, ожидающие выдачи карты побыту, должны обновить документы, ранее поданные в ужонд. Речь идет о:

Załącznik nr 1;

трудовом договоре — umowa o pracę, umowa zlecenie или umowa o dzieło;

подтверждении уплаты взносов в ZUS.

Документы с неактуальными сведениями, например, относительно минимальной зарплаты, могут стать основанием для отказа в выдаче карты побыту. Или же украинцы получат разрешение на легальное проживание не в течение трех лет, а только на год.

Отметим, требование относительно дохода не распространяется на карту резидента Европейского Союза, карту постоянного побыту или карту по воссоединению семьи.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Польше банки могут передавать налоговым органам информацию о подозрительных денежных переводах. Например, если суммы большие, есть много мелких платежей или нетипичные назначения.

Также мы писали, сколько лет надо прожить в Польше для получения гражданства. Это зависит от дополнительных условий натурализации, однако самый распространенный срок — минимум три года на основании разрешений.