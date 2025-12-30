Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Перемены для украинцев в Польше — к чему готовиться с января 2026

Перемены для украинцев в Польше — к чему готовиться с января 2026

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 12:40
Статус беженца, зарплаты и соцвыплаты в 2026 — что изменится для украинцев в Польше
Украинцы на польской границе. Фото: Unsplash

Украинцам, проживающим в Польше, стоит готовиться к важным изменениям в 2026 году. Речь идет о росте минимальной зарплаты, улучшении сферы медицинского обслуживания, новых условиях назначения денежной помощи и временной защите беженцев.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в Польше по состоянию на 2026 год.

Реклама
Читайте также:

Минимальная зарплата в Польше

Согласно информации Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, по состоянию на 2025 год размер минимальной зарплаты находился на уровне 4 666 злотых брутто (сумма до вычета обязательных налогов и сборов). А с 1 января 2026-го показатель вырастет до 4 806 злотых (примерно 56 500 грн).

Сотрудники будут получать "на руки" ориентировочно 3 605,85 злотых нетто (после уплаты налогов и взносов). Это повышение небольшое, если сравнивать с 2023 и 2024 годами, но оно коснется нескольких миллионов людей, доход которых не превышает минимального размера.

Медицинское обслуживание в Польше

С 1 января записаться к кардиологу или на профилактические обследования можно будет онлайн. А уже со второй половины 2026 года электронная запись станет доступной для пациентов с такими заболеваниями:

  • сосудистыми;
  • инфекционными;
  • эндокринными;
  • гепатологическими;
  • нефрологическими;
  • иммунологическими.

Поэтапное внедрение онлайн-системы планируется до 2029 года, когда будут охвачены все амбулаторные специализированные услуги. Пациенты смогут выбирать удобные для себя даты и временные промежутки, бронировать приемы у врача, даже переносить визиты к специалистам.

Выплата 800+ для украинцев

Президент Польши Кароль Навроцкий еще в сентябре 2025-го подписал новый закон об изменениях в условиях пребывания украинцев. Среди основных нововведений — назначение финансовой помощи по программе "800+". С 1 июня 2026 года выплаты будут получать только граждане, которые:

  • официально трудоустроены (по крайней мере один из родителей);
  • зарабатывают не менее 50% минимальной зарплаты;
  • отдали ребенка в польское учебное заведение.

До лета украинцам будут начислять суммы по старым правилам, которые не включают требования относительно дохода и официального трудоустройства родителей.

Отмена особого статуса

Польское правительство подготовило проект закона об отмене временной защиты для украинских беженцев после 4 марта 2026 года. Глава кабинета президента Кароля Навроцкого Павел Шефернакер сообщил в социальной сети X о потенциальных изменениях.

Предполагается, что в случае принятия законопроекта граждане Украины больше не будут иметь особого статуса на территории Польши. Они станут обычными иностранцами, потеряют беспрепятственный доступ к некоторым социальным и медицинским услугам, будут обязаны легализоваться на других основаниях.

Напомним, в Польше планируют открыть один из крупнейших транспортных хабов Европы — аэропорт, рассчитанный на поток 40 млн пассажиров в год и расположенный между Варшавой и Лодзем.

Также мы писали, что банки Польши могут передавать налоговым органам информацию о подозрительных денежных переводах украинцев. Речь идет о крупных суммах, мелких платежах или необычных назначениях.

Польша выплаты беженцы минимальная зарплата украинцы в Польше
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации