Статус беженца, зарплаты и соцвыплаты в 2026 — что изменится для украинцев в Польше

Украинцы на польской границе. Фото: Unsplash

Украинцам, проживающим в Польше, стоит готовиться к важным изменениям в 2026 году. Речь идет о росте минимальной зарплаты, улучшении сферы медицинского обслуживания, новых условиях назначения денежной помощи и временной защите беженцев.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в Польше по состоянию на 2026 год.

Минимальная зарплата в Польше

Согласно информации Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, по состоянию на 2025 год размер минимальной зарплаты находился на уровне 4 666 злотых брутто (сумма до вычета обязательных налогов и сборов). А с 1 января 2026-го показатель вырастет до 4 806 злотых (примерно 56 500 грн).

Сотрудники будут получать "на руки" ориентировочно 3 605,85 злотых нетто (после уплаты налогов и взносов). Это повышение небольшое, если сравнивать с 2023 и 2024 годами, но оно коснется нескольких миллионов людей, доход которых не превышает минимального размера.

Медицинское обслуживание в Польше

С 1 января записаться к кардиологу или на профилактические обследования можно будет онлайн. А уже со второй половины 2026 года электронная запись станет доступной для пациентов с такими заболеваниями:

сосудистыми;

инфекционными;

эндокринными;

гепатологическими;

нефрологическими;

иммунологическими.

Поэтапное внедрение онлайн-системы планируется до 2029 года, когда будут охвачены все амбулаторные специализированные услуги. Пациенты смогут выбирать удобные для себя даты и временные промежутки, бронировать приемы у врача, даже переносить визиты к специалистам.

Выплата 800+ для украинцев

Президент Польши Кароль Навроцкий еще в сентябре 2025-го подписал новый закон об изменениях в условиях пребывания украинцев. Среди основных нововведений — назначение финансовой помощи по программе "800+". С 1 июня 2026 года выплаты будут получать только граждане, которые:

официально трудоустроены (по крайней мере один из родителей);

зарабатывают не менее 50% минимальной зарплаты;

отдали ребенка в польское учебное заведение.

До лета украинцам будут начислять суммы по старым правилам, которые не включают требования относительно дохода и официального трудоустройства родителей.

Отмена особого статуса

Польское правительство подготовило проект закона об отмене временной защиты для украинских беженцев после 4 марта 2026 года. Глава кабинета президента Кароля Навроцкого Павел Шефернакер сообщил в социальной сети X о потенциальных изменениях.

Предполагается, что в случае принятия законопроекта граждане Украины больше не будут иметь особого статуса на территории Польши. Они станут обычными иностранцами, потеряют беспрепятственный доступ к некоторым социальным и медицинским услугам, будут обязаны легализоваться на других основаниях.

Напомним, в Польше планируют открыть один из крупнейших транспортных хабов Европы — аэропорт, рассчитанный на поток 40 млн пассажиров в год и расположенный между Варшавой и Лодзем.

Также мы писали, что банки Польши могут передавать налоговым органам информацию о подозрительных денежных переводах украинцев. Речь идет о крупных суммах, мелких платежах или необычных назначениях.