Статус біженця, зарплати і соцвиплати у 2026 — що зміниться для українців у Польщі

Українцям, які проживають у Польщі, варто готуватися до важливих змін у 2026 році. Йдеться про зростання мінімальної зарплати, покращення сфери медичного обслуговування, нові умови призначення грошової допомоги і тимчасовий захист біженців.

Мінімальна зарплата у Польщі

Згідно з інформацією Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики Польщі, станом на 2025 рік розмір мінімальної зарплати перебував на рівні 4 666 злотих брутто (сума до вирахування обов’язкових податків і зборів). А з 1 січня 2026-го показник виросте до 4 806 злотих (приблизно 56 500 грн).

Працівники будуть отримувати "на руки" орієнтовно 3 605,85 злотих нетто (після сплати податків і внесків). Це підвищення невелике, якщо порівнювати з 2023 і 2024 роками, однак воно торкнеться кількох мільйонів людей, дохід яких не перевищує мінімального розміру.

Медичне обслуговування в Польщі

З 1 січня записатися до кардіолога або на профілактичні обстеження можна буде онлайн. А вже з другої половини 2026 року електронний запис стане доступним для пацієнтів із такими захворюваннями:

судинними;

інфекційними;

ендокринними;

гепатологічними;

нефрологічними;

імунологічними.

Поетапне впровадження онлайн-системи планується до 2029 року, коли будуть охоплені всі амбулаторні спеціалізовані послуги. Пацієнти зможуть обирати зручні для себе дати і часові проміжки, бронювати прийоми у лікаря, навіть переносити візити до спеціалістів.

Виплата 800+ для українців

Президент Польщі Кароль Навроцький ще у вересні 2025-го підписав новий закон про зміни в умовах перебування українців. Серед основних нововведень — призначення фінансової допомоги за програмою "800+". З 1 червня 2026 року виплати будуть отримувати лише громадяни, які:

офіційно працевлаштовані (принаймні один із батьків);

заробляють не менше 50% мінімальної зарплати;

віддали дитину в польський заклад освіти.

До літа українцям будуть нараховувати суми за старими правилами, які не включають вимоги щодо доходу та офіційного працевлаштування батьків.

Скасування особливого статусу

Польський уряд підготував проєкт закону про скасування тимчасового захисту для українських біженців після 4 березня 2026 року. Голова кабінету президента Кароля Навроцького Павел Шефернакер повідомив у соціальній мережі X про потенційні зміни.

Передбачається, що в разі ухвалення законопроєкту громадяни України більше не матимуть особливого статусу на території Польщі. Вони стануть звичайними іноземцями, втратять безперешкодний доступ до деяких соціальних і медичних послуг, будуть зобов’язані легалізуватися на інших підставах.

