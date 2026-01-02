Відео
Скільки треба заробляти в Польщі, щоб видали карту побиту — сума

Дата публікації: 2 січня 2026 14:35
Карта побиту для українців у Польщі — скільки мінімально треба заробляти у 2026
Пустий гаманець у руках. Фото: Unsplash

Перебуваючи за кордоном довгий час, необхідно замислитися над легалізацією свого проживання. Українці в Польщі можуть подати заявку на отримання карти побиту, яка підтверджує статус іноземця і дозволяє залишатися на території країни до трьох років.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки мінімально треба заробляти в Польщі, щоб оформити карту побиту.

Читайте також:

Вимоги до мінімального доходу

Карту побиту видають на різних підставах, наприклад, працевлаштування, навчання, возз’єднання сім’ї чи здійснення наукової діяльності. Найпоширеніша причина легалізації — робота, однак наявність діючого трудового контракту накладає додаткову вимогу для іноземців.

Фахівці компанії "Перша віза", яка допомагає українцям у питанні працевлаштування та оформлення карти побиту, розповіли на власній Instagram-сторінці, що доведеться подати оновлені документи з огляду на підвищення мінімальної зарплати в Польщі.

Дійсно, закон вимагає від отримувачів карти побиту на підставі працевлаштування підтвердити свій дохід. Сума, вказана у трудовому договорі, повинна бути не нижчою за мінімальний розмір брутто, тобто до вирахування обов’язкових податків і зборів.

За даними спеціалізованого порталу polskieradio.pl, з 1 січня 2026 року показник мінімальної зарплати в Польщі виріс із 4 666 до 4 806 злотих брутто, а погодинна ставка — до 31,40 злотих. Це означає, що тепер українці повинні підтверджувати дохід не менше 4 806 злотих/міс.

Які документи треба оновити

Наші громадяни, які очікують видачі карти побиту, мають оновити документи, раніше подані до ужонду. Йдеться про:

  • Załącznik nr 1;
  • трудовий договір — umowa o pracę, umowa zlecenie або umowa o dzieło;
  • підтвердження сплати внесків до ZUS.

Документи з неактуальними відомостями, наприклад, щодо мінімальної зарплати, можуть стати підставою для відмови у видачі карти побиту. Або ж українці отримають дозвіл на легальне проживання не протягом трьох років, а лише на рік.

Зазначимо, вимога стосовно доходу не поширюється на карту резидента Європейського Союзу, карту сталого побиту чи карту за возз'єднанням сім'ї.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Польщі банки можуть передавати податковим органам інформацію про підозрілі грошові перекази. Наприклад, якщо суми великі, є багато дрібних платежів або нетипові призначення.

Також ми писали, скільки років треба прожити в Польщі для набуття громадянства. Це залежить від додаткових умов натуралізації, однак найпоширеніший термін — мінімум три роки на підставі дозволів.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
