Пересечение границы с Польшей — кому не нужно доказывать наличие денег для въезда в 2026

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году у граждан Украины, которые планируют пересечение границы с Польшей, могут возникнуть проблемы при въезде, если у них не будет при себе достаточно денег для пребывания в стране. Это означает, что украинцы должны иметь определенную сумму средств, которая покроет их расходы на весь период пребывания.

О том, кому не нужно доказывать наличие денег при въезде в Польшу в 2026 году, объяснили на правительственном портале Республики Польша.

Реклама

Читайте также:

Кому не нужно подтверждать свою платежеспособность

Согласно польскому законодательству, иностранцы обязаны доказать наличие достаточных средств для проживания на территории Польши. Для этого необходимо показать пограничникам минимальную сумму, которая подтверждает финансовую состоятельность лица.

Однако есть определенные категории людей, которые не обязаны подтверждать наличие средств. Это касается:

Тех, кто имеет рабочую визу. Владельцев визы для репатриации. Лиц, которые владеют карточкой побыту в Польше. Владельцев национальной визы для воссоединения семьи. Людей, которые имеют статус временной защиты в Польше. Лиц, у которых расходы на пребывание покрывают польские государственные органы или организации. Иностранцев, которые въезжают в Польшу с целью оказания благотворительной помощи или участия в спасательных операциях.

Какую сумму необходимо иметь при себе остальным иностранцам

Граждане Украины и другие иностранцы, которые не подпадают под вышеупомянутые категории, обязаны иметь при себе определенную сумму денег при пересечении границы Польши. Это предусмотрено постановлением Министра внутренних дел Польши от 23 февраля 2015 года. Минимальная сумма средств для различных ситуаций составляет:

300 злотых (примерно 3 535 грн) — для поездок, продолжительность которых не превышает 4 дня.

75 злотых на каждый день пребывания (почти 900 грн) — если путешествие длится более 4 дней.

При этом не обязательно иметь именно злотые — можно использовать иностранную валюту, если ее сумма эквивалентна требованиям в национальной валюте Польши. Также необходимо иметь обратный билет или сумму, соответствующую его стоимости.

Ранее мы писали, что с 2026 года украинцам, которые хотят путешествовать в Германию и другие страны ЕС, нужно будет получать электронное разрешение на въезд через систему ETIAS. Это касается всех стран, где есть безвизовый режим с Евросоюзом.

Также мы рассказывали, что многие украинцы могут получить гражданство Польши, учитывая, сколько они уже прожили в стране. Однако остается открытым вопрос, сколько это будет стоить в 2026 году.