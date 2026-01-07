Выезд за границу с наличными — какую сумму можно перевозить в 2026 году

Люди на границе. Фото: УНИАН

Когда украинцы едут за границу, они обычно берут с собой наличные в валюте той страны, куда направляются. Но в Украине есть четкие правила перевозки наличных денег через границу. Если их нарушить, можно потерять часть средств.

О том, какую сумму наличных могут иметь при себе украинцы при пересечении границы в 2026 году, объяснили в Национальном банке Украины.

Реклама

Читайте также:

Сколько наличных можно взять с собой за границу в 2026 году

В НБУ дали подробные разъяснения относительно порядка перевозки наличных средств через государственную границу. Действующее законодательство позволяет физическим лицам вывозить любую сумму наличных, однако без заполнения таможенной декларации разрешено перевозить средства только в пределах установленной нормы.

В частности, граждане Украины, имеющие статус резидентов, могут пересекать границу с наличной валютой на сумму, не превышающую эквивалент 10 000 евро (примерно 498 500 грн). В таком случае выезд за пределы страны происходит без необходимости декларирования и без представления дополнительных документов, подтверждающих происхождение денег.

Правила вывоза наличных денег за границу в 2026 году. Фото: Скриншот/НБУ

В случае, если общая сумма наличных превышает этот лимит, лицо обязано задекларировать средства и предоставить документы, подтверждающие их легальное происхождение. К перечню таких документов относятся:

чек из банкомата, квитанция платежного терминала или слип;

банковская выписка с информацией о движении средств на счете;

распоряжение или платежное поручение на получение наличных;

документ, подтверждающий проведение валютно-обменной операции;

фискальный чек о выдаче наличных средств владельцам электронных платежных средств.

В НБУ подчеркнули, что отсутствие таких документов при перевозке суммы, которая превышает разрешенный порог, расценивается как нарушение таможенного законодательства Украины.

На сколько оштрафуют за попытку вывести большую сумму без документов

Несоблюдение установленных требований влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 471 Таможенного кодекса Украины. Санкция за такое нарушение предусматривает наложение штрафа в размере 20% от суммы, превышающей разрешенный лимит.

Например, если лицо будет пытаться вывезти за границу 15 000 евро без декларирования, штраф будет начислен только на сумму превышения — 5 000 евро, и составит 1 000 евро.

Ранее мы писали, что возвращаясь в Украину, граждане имеют право ввозить деньги, но на границе часто бывают трудности. Они возникают из-за суммы наличных, отсутствия подтверждающих документов или несоблюдения правил.

Также мы рассказывали, что в 2026 году украинцы, которые едут в Польшу, могут столкнуться с отказом во въезде, если не будут иметь достаточно средств. Нужно заранее позаботиться о минимальной сумме, которая покроет все расходы на время пребывания в стране.