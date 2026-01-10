Перетин кордону з Польщею — яку мінімальну суму доведеться показати у 2026

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Для багатьох українців перетин кордону Польщі стане неможливим у разі відсутності мінімальної суми готівки. Іноземці повинні підтверджувати власну платоспроможність, показуючи прикордонникам гроші, яких вистачить на весь період перебування за кордоном.

Про це йдеться на сайті Служби Республіки Польщі.

Реклама

Читайте також:

Гроші для в’їзду в Польщу 2026

Для успішного перетину кордону іноземці повинні довести, що їх фінансового забезпечення вистачить для проживання на території країни та повернення додому. Станом на 2026 рік мінімальні готівкові суми перебувають на такому рівні:

300 злотих — для поїздки тривалістю до 4 днів;

75 злотих на кожен день — для перебування в Польщі понад 4 дні.

Якщо іноземець є учасником туристичного заходу, молодіжного табору чи спортивних змагань, або ж мета його приїзду — покращення здоров’я у лікувально-санаторній установі, то буде достатньо показати щонайменше 20 злотих на кожен день запланованого перебування.

Фінанси у розмірі від 1 270 злотих на перші два місяці потрібно мати іноземцям, які в’їжджають на територію Польщі для початку або продовження навчання, участі в наукових дослідженнях, проведення науково-дослідних робіт тощо. Додатково доведеться показати підтверджувальний документ, наприклад, свідоцтво про зарахування в заклад освіти.

Гроші на повернення додому

Якщо мандрівник не має зворотного квитка, то додатково до мінімальної суми готівки додаються кошти, еквівалентні вартості його повернення, але не менше:

200 злотих — для громадян країн, які межують із Польщею;

500 злотих — для громадян держав-членів Європейського Союзу;

2 500 злотих — для іноземців, які не підпадають під перші два пункти.

У випадку відсутності готівки можна показати підтверджувальні документи, зокрема банківську виписку про баланс на рахунку або свідоцтво про наявність коштів у банку, зареєстрованому на території Польщі чи іншої країни ЄС.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 18 березня 2026 року в Польщі запровадять винагороду за відстріл диких кабанів для боротьби з африканською чумою свиней. Мисливцям платитимуть 650 злотих за самку та 300 злотих за інших особин.

Також ми писали, що Польща підвищила консульські збори з 1 січня 2026 року. За екстрене оформлення тимчасового паспорта потрібно заплатити 100 євро (у вихідні — 200 євро). Плюс зросли візові тарифи.