Полювання в Польщі — за що можна отримати від 300 до 650 злотих у 2026 році

З 18 березня в Польщі почне діяти нове правило, яке передбачає грошову винагороду за відстріл диких кабанів. Таке рішення ухвалили, щоб посилити боротьбу з африканською чумою свиней (АЧС).

Про те, скільки можна буде заробити за відстріл диких кабанів в Польщі у 2026 році, розповіли на інформаційному каналі "inPoland".

Скільки платитимуть мисливцям у 2026 році

Міністерство сільського господарства та розвитку села оприлюднило проєкт документа, згідно з яким мисливці зможуть отримати:

650 злотих (близько 7 745 грн) — за відстріл самки дикого кабана;

300 злотих (3 575 грн) — за відстріл інших особин.

З цієї суми 80% отримає мисливець, який здобув тварину, а 20% буде перераховано Польській мисливській спілці або орендарю чи управителю мисливських угідь. Влада сподівається, що така система заохотить активніший контроль чисельності диких кабанів і допоможе стримати поширення АЧС, яка становить серйозну загрозу для свинарства.

Нові правила почнуть діяти з 18 березня 2026 року, після завершення дії попереднього регулювання, запровадженого у 2018 році. Розміри інших фіксованих виплат за відстріл при цьому не змінюються.

