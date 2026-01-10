Охота в Польше — за что можно получить от 300 до 650 злотых в 2026 году

Польские злотые в кошельке. Фото: Pexels

С 18 марта в Польше начнет действовать новое правило, которое предусматривает денежное вознаграждение за отстрел диких кабанов. Такое решение приняли, чтобы усилить борьбу с африканской чумой свиней (АЧС).

О том, сколько можно будет заработать за отстрел диких кабанов в Польше в 2026 году, рассказали на информационном канале "inPoland".

Читайте также:

Сколько будут платить охотникам в 2026 году

Министерство сельского хозяйства и развития села обнародовало проект документа, согласно которому охотники смогут получить:

650 злотых (около 7 745 грн) — за отстрел самки дикого кабана;

300 злотых (3 575 грн) — за отстрел других особей.

Из этой суммы 80% получит охотник, который добыл животное, а 20% будет перечислено Польскому охотничьему союзу или арендатору или управляющему охотничьих угодий. Власти надеются, что такая система поощрит активный контроль численности диких кабанов и поможет сдержать распространение АЧС, которая представляет серьезную угрозу для свиноводства.

Новые правила начнут действовать с 18 марта 2026 года, после завершения действия предыдущего регулирования, введенного в 2018 году. Размеры других фиксированных выплат за отстрел при этом не меняются.

За что придется платить жителям квартир в Польше

Также в Польше ввели новые правила оплаты отопления в многоквартирных домах. Они должны положить конец ситуациям, когда отдельные жители полностью выключают батареи и пользуются теплом от соседей, уменьшая собственные счета.

Теперь действует обязательный минимальный платеж за отопление — не менее 15% от переменной части расходов на тепло. Это означает, что даже в случае полного перекрытия отопления в квартире избежать оплаты больше не удастся.

Хотя правила формально вступили в силу еще в 2025 году, их внедрение происходит постепенно. Жилищные кооперативы и объединения совладельцев имеют время до конца 2026 года, чтобы полностью приспособиться к новым требованиям.

Ранее мы писали, что украинцам, которые живут или работают в Польше, стоит знать уровень минимальной оплаты труда, пенсий и необходимых расходов для жизни. В 2026 году в Польше планируются изменения, которые повлияют на многих жителей страны.

Также мы рассказывали, что в 2026 году украинцам, которые едут в Польшу, следует заранее позаботиться о финансах. При пересечении границы могут проверять наличие средств, необходимых для проживания. Если денег будет недостаточно, во въезде могут отказать.