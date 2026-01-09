Соцстандарти в Польщі — розмір прожиткового мінімуму, мінімалки та пенсій у 2026 році

Польські злоті лежать на документах. Фото: Pexels

Українцям, які живуть або працюють у Польщі, важливо знати про те, яка там мінімальна зарплата, пенсії та прожитковий мінімум. У 2026 році в країні очікується низка змін, які торкнуться значної частини населення.

Про те, які соціальні стандарти закладає влада Польщі на 2026 рік, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Мінімальна зарплата в Польщі у 2026 році

На сайті Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Республіки Польща зазначається, що з початку 2026 року мінімальна місячна зарплата зросла з 4 666 до 4 806 злотих брутто (приблизно 57 100 грн). Це означає, що працівники на повну ставку отримуватимуть близько 3 606 злотих "на руки" (42 844 грн). Підвищення торкнеться приблизно трьох мільйонів осіб.

Погодинна ставка мінімальної оплати також збільшиться — з 30,50 до 31,40 злотих брутто (приблизно 373 грн). Роботодавці зобов’язані привести зарплати співробітників до нового мінімуму, якщо їхні поточні доходи нижчі за ці показники.

Прожитковий мінімум в Польщі у 2026 році

Прожитковий мінімум (minimum egzystencji) показує, яку суму грошей потрібно людині для базових потреб: їжі, житла, одягу та медичного обслуговування.

Розмір мінімуму залежить від економічних показників, статистики та враховує вік, місце проживання та інші фактори. Переглядають його раз на кілька років.

За даними Великопольського воєводського управління у м. Познань, останнє підвищення прожиткового мінімуму відбулося 1 січня 2025 року. Після цього суми стали такими:

для людини в сім'ї — до 823 злотих (9 778 грн),

для самотньої особи — до 1 010 злотих (12 000 грн).

Якщо доходи людини нижчі за прожитковий мінімум, вона вважається такою, що знаходиться у зоні ризику бідності, і може отримувати соціальну допомогу.

Які пенсії виплачують в Польщі та на скільки їх можуть підвищити у 2026 році

Щорічна індексація пенсій дозволяє зберегти їхню реальну вартість та підтримати людей з інвалідністю. У березні 2026 року пенсіонери зможуть розраховувати на чергове підвищення виплат.

На інформаційному порталі "inPoland" зазначається, що за прогнозами, підвищення буде меншим, ніж у попередні роки. Очікуваний коефіцієнт індексації — близько 4,88%. Це означає:

мінімальна пенсія зросте приблизно на 90 злотих брутто — з 1 878,91 до 1 970 злотих (23 406 грн);

пенсія 2 500 злотих брутто збільшиться на близько 122 злотих,

пенсія 3 500 злотих брутто зросте приблизно на 171 злотий.

Остаточний коефіцієнт індексації стане відомий після публікації даних GUS про інфляцію та зростання зарплат за 2025 рік. Тоді можна буде точно сказати, наскільки фактичне підвищення відповідатиме прогнозованим 4,88%.

Раніше ми писали, що багато українців можуть отримати польське громадянство, якщо довго живуть у Польщі. У 2026 році важливо знати, скільки коштує оформлення документів.

Також ми розповідали, що варто враховувати додаткові витрати на проживання в Польщі. Наприклад, з 2026 року запроваджено мінімальну плату за опалення квартир.