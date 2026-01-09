Видео
Соцстандарты в Польше — какие показатели установили в 2026 году

Соцстандарты в Польше — какие показатели установили в 2026 году

Дата публикации 9 января 2026 07:25
Соцстандарты в Польше — размер прожиточного минимума, минималки и пенсий в 2026 году
Польские злотые лежат на документах. Фото: Pexels

Украинцам, которые живут или работают в Польше, важно знать о том, какая там минимальная зарплата, пенсии и прожиточный минимум. В 2026 году в стране ожидается ряд изменений, которые коснутся значительной части населения.

О том, какие социальные стандарты закладывает власть Польши на 2026 год, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Минимальная зарплата в Польше в 2026 году

На сайте Министерства семьи, труда и социальной политики Республики Польша отмечается, что с начала 2026 года минимальная месячная зарплата выросла с 4 666 до 4 806 злотых брутто (примерно 57 100 грн). Это означает, что работники на полную ставку будут получать около 3 606 злотых "на руки" (42 844 грн). Повышение коснется примерно трех миллионов человек.

Почасовая ставка минимальной оплаты также увеличится — с 30,50 до 31,40 злотых брутто (примерно 373 грн). Работодатели обязаны привести зарплаты сотрудников к новому минимуму, если их текущие доходы ниже этих показателей.

Прожиточный минимум в Польше в 2026 году

Прожиточный минимум (minimum egzystencji) показывает, какую сумму денег нужно человеку для базовых потребностей: еды, жилья, одежды и медицинского обслуживания.

Размер минимума зависит от экономических показателей, статистики и учитывает возраст, место жительства и другие факторы. Пересматривают его раз в несколько лет.

По данным Великопольского воеводского управления в г. Познань, последнее повышение прожиточного минимума произошло 1 января 2025 года. После этого суммы стали такими:

  • для человека в семье — до 823 злотых (9 778 грн),
  • для одинокого человека — до 1 010 злотых (12 000 грн).

Если доходы человека ниже прожиточного минимума, он считается находящимся в зоне риска бедности, и может получать социальную помощь.

Какие пенсии выплачивают в Польше и на сколько их могут повысить в 2026 году

Ежегодная индексация пенсий позволяет сохранить их реальную стоимость и поддержать людей с инвалидностью. В марте 2026 года пенсионеры смогут рассчитывать на очередное повышение выплат.

На информационном портале "inPoland" отмечается, что по прогнозам, повышение будет меньше, чем в предыдущие годы. Ожидаемый коэффициент индексации - около 4,88%. Это означает:

  • минимальная пенсия вырастет примерно на 90 злотых брутто — с 1 878,91 до 1 970 злотых (23 406 грн);
  • пенсия 2 500 злотых брутто увеличится на около 122 злотых,
  • пенсия 3 500 злотых брутто вырастет примерно на 171 злотый.

Окончательный коэффициент индексации станет известен после публикации данных GUS об инфляции и росте зарплат за 2025 год. Тогда можно будет точно сказать, насколько фактическое повышение будет соответствовать прогнозируемым 4,88%.

Ранее мы писали, что многие украинцы могут получить польское гражданство, если долго живут в Польше. В 2026 году важно знать, сколько стоит оформление документов.

Также мы рассказывали, что стоит учитывать дополнительные расходы на проживание в Польше. Например, с 2026 года введена минимальная плата за отопление квартир.

Польша пенсии прожиточный минимум минимальная зарплата украинцы в Польше
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
