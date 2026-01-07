Видео
Главная Экономика Новые правила в Польше — что нужно знать жильцам квартир

Новые правила в Польше — что нужно знать жильцам квартир

Дата публикации 7 января 2026 11:10
Отопление в Польше — за что придется платить жителям многоквартирных домов
Батарея в квартире. Фото: УНИАН

Украинцам следует знать, что въезд в Польшу может потребовать дополнительных расходов, и даже очень непредсказуемых. В частности, в 2026 году вступили в силу новые правила о взыскании минимальной платы за отопление квартир.

Об этом говорится на специализированном портале inPoland.net.pl.

Читайте также:

За что придется платить в Польше

Жителям многоквартирных домов знакома проблема, когда соседи выключают отопление в домах, дабы пользоваться теплом, проходящим сквозь стены, потолки и пол из других квартир. Так люди пытаются экономить на коммунальных услугах за счет соседей.

Чтобы бороться с неправомерным явлением и минимизировать несправедливость, в Польше решили ввести минимальную плату за отопление, а также контроль температуры в жилье. Размер взыскания установили на уровне 15% от переменных расходов на тепло.

То есть перекрытие радиатора в квартире не поможет избежать финансовых затрат на коммуналку. Даже если дом не отапливается, жильцам придется покрывать минимальный платеж.

"Хотя правила формально вступили в силу в 2025 году, их внедрение происходит поэтапно. Кооперативы и жилищно-строительные общины имеют время до конца 2026 года, чтобы адаптироваться", — говорится на портале.

Контроль температуры в квартирах

Дополнительным шагом станет мониторинг температуры в жилье. Минимальная норма находится на уровне 16-18°C, согласно большинству актов жилищно-строительных кооперативов. Однако постановление Министра инфраструктуры определяет другой показатель — не менее 20°C в комнатах и на кухне, 24°C — в ванной.

Если проверка выявит несовпадение с установленными нормами, то жителям направят сообщение о необходимости исправить ситуацию и подтянуть температуру в доме до минимального уровня. А финансовые наказания в виде взыскания начнут применять позже.

Возникает вопрос, как администрация жилищно-строительных кооперативов сможет определить размер оплаты за отопление, если владелец не впустит представителя в квартиру для проверки. Тогда придется применить фиксированную ставку, ориентироваться на минимальное потребление тепла или положиться на косвенные данные из системы отопления.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 января 2026 года в Польше почти вдвое повысили пособие на погребение — до 7 000 злотых. Выплаты начисляет ZUS (управление социального страхования) на основе подтвержденных расходов родственников.

Также мы писали, сколько стоит польский паспорт в 2026 году и кто имеет льготы. За документ придется заплатить 140 злотых, однако студенты, пенсионеры и другие льготные категории могут потратить меньше.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
