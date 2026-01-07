Відео
Головна Економіка Нові правила в Польщі — що треба знати мешканцям квартир

Нові правила в Польщі — що треба знати мешканцям квартир

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 11:10
Опалення у Польщі — за що доведеться платити мешканцям багатоквартирних будинків
Батарея у квартирі. Фото: УНІАН

Українцям варто знати, що в'їзд у Польщу може вимагати додаткових витрат, і навіть дуже непередбачуваних. Зокрема у 2026 році набули чинності нові правила щодо стягнення мінімальної плати за опалення квартир.

Про це йдеться на спеціалізованому порталі inPoland.net.pl.

Читайте також:

За що доведеться платити в Польщі

Мешканцям багатоквартирних будинків знайома проблема, коли сусіди вимикають опалення в оселях, аби користуватися теплом, що проходить крізь стіни, стелі та підлогу з інших квартир. Так люди намагаються економити на комунальних послугах за рахунок сусідів.

Аби боротися з неправомірним явищем і мінімізувати несправедливість, у Польщі вирішили запровадити мінімальну плату за опалення, а також контроль температури в житлі. Розмір стягнення встановили на рівні 15% від змінних витрат на тепло.

Тобто перекриття радіатора у квартирі не допоможе уникнути фінансових витрат на комуналку. Навіть якщо оселя не опалюється, мешканцям доведеться покривати мінімальний платіж.

"Хоча правила формально набули чинності у 2025 році, їх впровадження відбувається поетапно. Кооперативи та житлово-будівельні громади мають час до кінця 2026 року, щоб адаптуватися", — йдеться на порталі.

Контроль температури у квартирах

Додатковим кроком стане моніторинг температури в житлі. Мінімальна норма перебуває на рівні 16-18°C, згідно з більшістю актів житлово-будівельних кооперативів. Однак постанова Міністра інфраструктури визначає інший показник — щонайменше 20°C у кімнатах і на кухні, 24°C — у ванній.

Якщо перевірка виявить неспівпадіння зі встановленими нормами, то мешканцям направлять повідомлення про необхідність виправити ситуацію та підтягнути температуру в оселі до мінімального рівня. А фінансові покарання у вигляді стягнення почнуть застосовувати пізніше.

Постає питання, як адміністрація житлово-будівельних кооперативів зможе визначити розмір оплати за опалення, якщо власник не впустить представника у квартиру для перевірки. Тоді доведеться застосувати фіксовану ставку, орієнтуватися на мінімальне споживання тепла чи покластися на непрямі дані з системи опалення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Польщі майже вдвічі підвищили допомогу на поховання — до 7 000 злотих. Виплати нараховує ZUS (управління соціального страхування) на основі підтверджених витрат родичів.

Також ми писали, скільки коштує польський паспорт у 2026 році та хто має пільги. За документ доведеться заплатити 140 злотих, однак студенти, пенсіонери та інші пільгові категорії можуть витратити менше.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
