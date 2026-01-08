Бюджетный отдых в Европе зимой — в какой стране самые низкие цены для туристов

Люди гуляют по Кракову зимой. Фото: Pexels

Январь традиционно считают одним из самых выгодных месяцев для путешествий по Европе. После новогодних праздников туристов становится значительно меньше, снижается спрос, а вместе с ним - цены на жилье.

О том, какая страна Европы лучше всего подходит для бюджетного отдыха в январе, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказала туроператор Татьяна Иващук.

В какой стране Европы можно недорого отдохнуть в январе

Польша остается одним из самых доступных направлений для украинских туристов зимой. По словам эксперта, эта страна хорошо подходит для коротких поездок и первого знакомства с Европой.

Чаще всего путешественники выбирают Краков, Вроцлав и Катовице. Дорога в таком случае обойдется:

Автобусом из Украины — примерно 1 200-2 000 грн в одну сторону. Поездом с пересадками — около 1 500-2 500 грн в одну сторону.

В январе в польских городах начинаются сезонные распродажи. А потому, цены жилье и питание не слишком высокие:

Ночлег в хостелах стоит от 600-900 грн. Обед в недорогом кафе — примерно от 400 грн.

"Направление хорошо подходит для коротких городских путешествий и первой поездки в Европу", — отметила Татьяна Иващук.

Какую минимальную сумму денег нужно иметь для пересечения границы с Польшей

Для въезда в Польшу обязательно нужно иметь финансовое подтверждение своей платежеспособности. Минимальные суммы следующие:

не менее 300 злотых (примерно 3 568 грн) — если путешествие длится до 4 дней;

75 злотых в день (почти 900 грн) — если пребывание дольше 4 дней.

Пограничники принимают любую валюту, в том числе гривны — сумму пересчитывают по официальному курсу на день выезда.

Если обратного билета нет (например, при автобусных или железнодорожных поездках), нужно дополнительно иметь средства на его покупку — эквивалент стоимости проезда, но не менее 200 злотых (2 378 грн). Это правило касается граждан стран, которые имеют общую границу с Польшей.

