Главная Экономика Туроператорка назвала самый доступный вариант для отдыха в ЕС

Туроператорка назвала самый доступный вариант для отдыха в ЕС

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 14:06
Бюджетный отдых в Европе зимой — в какой стране самые низкие цены для туристов
Люди гуляют по Кракову зимой. Фото: Pexels

Январь традиционно считают одним из самых выгодных месяцев для путешествий по Европе. После новогодних праздников туристов становится значительно меньше, снижается спрос, а вместе с ним - цены на жилье.

О том, какая страна Европы лучше всего подходит для бюджетного отдыха в январе, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказала туроператор Татьяна Иващук.

Читайте также:

В какой стране Европы можно недорого отдохнуть в январе

Польша остается одним из самых доступных направлений для украинских туристов зимой. По словам эксперта, эта страна хорошо подходит для коротких поездок и первого знакомства с Европой.

Чаще всего путешественники выбирают Краков, Вроцлав и Катовице. Дорога в таком случае обойдется:

  1. Автобусом из Украины — примерно 1 200-2 000 грн в одну сторону.
  2. Поездом с пересадками — около 1 500-2 500 грн в одну сторону.

В январе в польских городах начинаются сезонные распродажи. А потому, цены жилье и питание не слишком высокие:

  1. Ночлег в хостелах стоит от 600-900 грн.
  2. Обед в недорогом кафе — примерно от 400 грн.

"Направление хорошо подходит для коротких городских путешествий и первой поездки в Европу", — отметила Татьяна Иващук.

Какую минимальную сумму денег нужно иметь для пересечения границы с Польшей

Для въезда в Польшу обязательно нужно иметь финансовое подтверждение своей платежеспособности. Минимальные суммы следующие:

  • не менее 300 злотых (примерно 3 568 грн) — если путешествие длится до 4 дней;
  • 75 злотых в день (почти 900 грн) — если пребывание дольше 4 дней.

Пограничники принимают любую валюту, в том числе гривны — сумму пересчитывают по официальному курсу на день выезда.

Если обратного билета нет (например, при автобусных или железнодорожных поездках), нужно дополнительно иметь средства на его покупку — эквивалент стоимости проезда, но не менее 200 злотых (2 378 грн). Это правило касается граждан стран, которые имеют общую границу с Польшей.

Ранее мы писали, что многие украинцы для лыжного отдыха едут в Буковель, но есть и другие не менее интересные места. Например, Драгобрат на Закарпатье — курорт, который может конкурировать с популярными локациями и даже имеет свои преимущества.

Также мы рассказывали, что по законам Польши иностранцы при въезде должны подтвердить, что имеют деньги на проживание в стране. Для этого нужно показать определенную минимальную сумму на границе. В то же время некоторые категории людей освобождены от этого требования.

Юлия Ляхова - Руководитель отдела экономических новостей
Автор:
Юлия Ляхова
