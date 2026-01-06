Отпуск в Париже — украинка назвала сумму, которую потратила за четыре дня (видео)

Туристы возле Эйфелевой башни. Фото: Pexels

Многие украинцы выбирают отдых в Европе, особенно в популярных туристических городах. Среди лидеров традиционно находится Париж — средоточие романтики. Интересно узнать, насколько дорого там проводить отпуск и с какими ценами придется столкнуться.

Украинский блогер рассказала о расходах в Париже на собственной Instagram-странице.

Сколько стоит отдых в Париже

Девушка провела в столице Франции четыре дня и подсчитала, сколько денег ушло на двоих в течение этого времени. Конечно, ее расходы нельзя считать константой или средним показателем, поскольку каждый человек по своему усмотрению решает, какую сумму готов оставить за рубежом.

Расходы украинки в Париже включали:

перелет — 387 евро в обе стороны (один из дешевых прайсов);

дорога автобусом из аэропорта в Париж — 78 евро в обе стороны;

проживание в отеле (простое заведение, расположенное возле метро) — 433 евро;

поездки на метро — 60 евро (примерно 12 оплат);

такси — 43 евро за три поездки;

питание (круассаны, кофе каждый день, различные вкусности, обычная еда) — около 680 евро;

катание на лодке — 43 евро.

Другие туристические активности, такие как прогулки возле Эйфелевой башни, Лувра и Триумфальной арки, обошлись бесплатно, поэтому общая сумма расходов за четыре дня на двоих составила 1 715 евро. По словам блогера, она ожидала потратить больше, однако научилась путешествовать экономнее.

Где дешевле всего отдохнуть в январе

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у туроператора Татьяны Иващук, куда украинцы могут поехать за границу в январе 2026 года, не волнуясь из-за значительных финансовых затрат. Европа богата городами, где отдых не требует большого бюджета. Эксперт выделила пять топовых направлений:

Польша (Краков, Вроцлав, Катовице);

Чехия (Прага, Брно);

Венгрия (Будапешт);

Румыния (Бухарест, Брашов);

Словакия (Кошице, Братислава).

"В январе в Польше действуют зимние распродажи, а цены на хостелы стартуют от 600-900 грн за ночь. Питание в недорогих заведениях от 400 грн за прием пищи. Направление хорошо подходит для коротких городских путешествий и первой поездки в Европу", — отметила Татьяна Иващук.

Она дала несколько советов путешественникам для экономии денег. Во-первых, следует бронировать билеты и комнаты в отелях как можно раньше, чтобы получить лучшие цены. Во-вторых, надо выбирать непиковые даты отпуска, когда спрос меньше. В-третьих, желательно пользоваться общественным транспортом вместо такси.

Что еще нужно знать украинцам

