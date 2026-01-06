Відпустка в Парижі — українка назвала суму, яку витратила за чотири дні (відео)

Туристи біля Ейфелевої вежі. Фото: Pexels

Чимало українців обирають відпочинок у Європі, особливо в популярних туристичних містах. Серед лідерів традиційно перебуває Париж — осередок романтики. Цікаво дізнатися, наскільки дорого там проводити відпустку та з якими цінами доведеться стикнутися.

Українська блогерка розповіла про витрати в Парижі на власній Instagram-сторінці.

Скільки коштує відпочинок у Парижі

Дівчина провела у столиці Франції чотири дні та підрахувала, скільки грошей пішло на двох протягом цього часу. Звісно, її витрати не можна вважати константою чи середнім показником, оскільки кожна людина на власний розсуд вирішує, яку суму готова залишити за кордоном.

Витрати українки в Парижі включали:

переліт — 387 євро в обидві сторони (один із дешевих прайсів);

дорога автобусом з аеропорту в Париж — 78 євро в обидві сторони;

проживання в готелі (простий заклад, розташований біля метро) — 433 євро;

поїздки на метро — 60 євро (приблизно 12 оплат);

таксі — 43 євро за три поїздки;

харчування (круасани, кава щодня, різні смаколики, звичайна їжа) — близько 680 євро;

катання на човні — 43 євро.

Інші туристичні активності, як от прогулянки біля Ейфелевої вежі, Лувру та Тріумфальної арки, обійшлися бесплатно, тому загальна сума витрат за чотири дні на двох становила 1 715 євро. За словами блогерки, вона очікувала витратити більше, однак навчилася подорожувати економніше.

Де найдешевше відпочити в січні

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в туроператора Тетяни Іващук, куди українці можуть поїхати за кордон у січні 2026 року, не хвилюючись через значні фінансові витрати. Європа багата містами, де відпочинок не вимагає великого бюджету. Експертка виділила п’ять топових напрямів:

Польща (Краків, Вроцлав, Катовіце);

Чехія (Прага, Брно);

Угорщина (Будапешт);

Румунія (Бухарест, Брашов);

Словаччина (Кошице, Братислава).

"У січні в Польщі діють зимові розпродажі, а ціни на хостели стартують від 600-900 грн за ніч. Харчування у недорогих закладах від 400 грн за прийом їжі. Напрямок добре підходить для коротких міських подорожей і першої поїздки до Європи", — зазначила Тетяна Іващук.

Вона дала кілька порад мандрівникам для економії коштів. По-перше, слід бронювати квитки і кімнати в готелях якомога раніше, аби отримати найкращі ціни. По-друге, треба обирати непікові дати відпустки, коли попит менший. По-третє, бажано користуватися громадським транспортом замість таксі.

Що ще варто знати українцям

