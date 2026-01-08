Бюджетний відпочинок в Європі взимку — в якій країні найнижчі ціни для туристів

Люди гуляють Краковом взимку. Фото: Pexels

Січень традиційно вважають одним із найвигідніших місяців для подорожей Європою. Після новорічних свят туристів стає значно менше, знижується попит, а разом із ним — ціни на житло.

Про те, яка країна Європи найкраще підходить для бюджетного відпочинку в січні, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповіла туроператорка Тетяна Іващук.

В якій країні Європи можна недорого відпочити в січні

Польща залишається одним із найдоступніших напрямків для українських туристів узимку. За словами експертки, ця країна добре підходить для коротких поїздок і першого знайомства з Європою.

Найчастіше мандрівники обирають Краків, Вроцлав та Катовіце. Дорога в такому разі обійдеться:

Автобусом з України — приблизно 1 200–2 000 грн в один бік. Потягом з пересадками — близько 1 500–2 500 грн в один бік.

У січні в польських містах починаються сезонні розпродажі. А тому, ціни житло та харчування не надто високі:

Ночівля в хостелах коштує від 600–900 грн. Обід у недорогому кафе — приблизно від 400 грн.

"Напрямок добре підходить для коротких міських подорожей і першої поїздки до Європи", — зазначила Тетяна Іващук.

Яку мінімальну суму грошей потрібно мати для перетину кордону з Польщею

Для в’їзду до Польщі обов’язково потрібно мати фінансове підтвердження своєї платоспроможності. Мінімальні суми такі:

не менше 300 злотих (приблизно 3 568 грн) — якщо подорож триває до 4 днів;

75 злотих на день (майже 900 грн) — якщо перебування довше ніж 4 дні.

Прикордонники приймають будь-яку валюту, зокрема гривні — суму перераховують за офіційним курсом на день виїзду.

Якщо зворотного квитка немає (наприклад, при автобусних або залізничних поїздках), потрібно додатково мати кошти на його купівлю — еквівалент вартості проїзду, але не менше 200 злотих (2 378 грн). Це правило стосується громадян країн, які мають спільний кордон із Польщею.

Також ми розповідали, що за законами Польщі іноземці при в’їзді мають підтвердити, що мають гроші на проживання в країні. Для цього потрібно показати певну мінімальну суму на кордоні. Водночас деякі категорії людей звільнені від цієї вимоги.