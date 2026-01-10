Пересечение границы с Польшей — какую минимальную сумму придется показать в 2026

Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Для многих украинцев пересечение границы Польши станет невозможным в случае отсутствия минимальной суммы наличных денег. Иностранцы должны подтверждать собственную платежеспособность, показывая пограничникам деньги, которых хватит на весь период пребывания за рубежом.

Об этом говорится на сайте Службы Республики Польша.

Деньги для въезда в Польшу 2026

Для успешного пересечения границы иностранцы должны доказать, что их финансового обеспечения хватит для проживания на территории страны и возвращения домой. По состоянию на 2026 год минимальные наличные суммы находятся на таком уровне:

300 злотых — для поездки продолжительностью до 4 дней;

75 злотых на каждый день — для пребывания в Польше более 4 дней.

Если иностранец является участником туристического мероприятия, молодежного лагеря или спортивных соревнований, либо же цель его приезда — улучшение здоровья в лечебно-санаторном учреждении, то будет достаточно показать не менее 20 злотых на каждый день запланированного пребывания.

Финансы в размере от 1 270 злотых на первые два месяца нужно иметь иностранцам, которые въезжают на территорию Польши для начала или продолжения обучения, участия в научных исследованиях, проведения научно-исследовательских работ. Дополнительно придется показать подтверждающий документ, например, свидетельство о зачислении в учебное заведение.

Деньги на возвращение домой

Если путешественник не имеет обратного билета, то дополнительно к минимальной сумме наличных добавляются деньги, эквивалентные стоимости его возвращения, но не менее:

200 злотых — для граждан стран, граничащих с Польшей;

500 злотых — для граждан государств-членов Европейского Союза;

2 500 злотых — для иностранцев, которые не подпадают под первые два пункта.

В случае отсутствия наличных можно показать подтверждающие документы, в частности банковскую выписку о балансе на счете или свидетельство о наличии денег в банке, зарегистрированном на территории Польши или другой страны ЕС.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 18 марта 2026 года в Польше введут вознаграждение за отстрел диких кабанов для борьбы с африканской чумой свиней. Охотникам будут платить 650 злотых за самку и 300 злотых за других особей.

Также мы писали, что Польша повысила консульские сборы с 1 января 2026 года. За экстренное оформление временного паспорта нужно заплатить 100 евро (в выходные — 200 евро). Плюс выросли визовые тарифы.