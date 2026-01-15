Пересечение границы Украины — кого могут не пропустить и что надо иметь

Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Несмотря на полномасштабную войну в Украину нередко приезжают иностранцы. Наше законодательство предусматривает конкретные случаи, когда человека могут не пропустить через государственную границу. Причин для отказа во въезде немало.

Они определены законом "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Кого могут не пустить в Украину

Отказ несложно получить еще на этапе оформления визы или другого разрешительного документа. Однако если пропуск успешно выдали, это не гарантирует беспрепятственное пересечение государственной границы. Согласно закону, отказать во въезде могут лицам, которые:

представляют национальную угрозу;

связаны с организованной преступностью;

ездили в Крым после оккупации, на территории Луганской и Донецкой областей и т.д. с нарушением установленного порядка;

совершили нарушения, находясь в пункте пропуска, не придерживались таможенных правил или санитарных норм, не выполнили законных требований должностных/служебных лиц органов охраны государственной границы;

подали о себе заведомо ложные сведения или поддельные документы;

предоставили испорченный паспорт/визу;

пытаются проехать по документам, которые не соответствуют установленному образцу или принадлежат другому человеку;

во время предыдущего пребывания в Украине не выполнили решение суда, имеют другие имущественные обязательства перед государством, физическими/юридическими лицами.

Иностранца могут не пропустить через границу, если подобное решение необходимо для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины включительно с другими лицами, легально здесь проживающими.

Подтверждение достаточного количества денег

Еще одна причина для отказа — иностранец не подтвердил собственную платежеспособность. То есть не доказал, что имеет деньги на весь период пребывания в Украине. Проверка минимального денежного обеспечения является требованием в соответствии со статьей 9 Закона "О пограничном контроле".

Для путешествия на месяц нужно иметь сумму в 20-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2026 году речь идет о 66 560 грн (3 328 грн х 20). Точный расчет утвержден постановлением Кабинета Министров от 4 декабря 2013 года № 884.

Чтобы подтвердить платежеспособность, достаточно показать наличные в любой валюте, выписки с банковских счетов и даже чеки из банкоматов. Также принимаются гарантийные письма о взятии на себя обязательств по содержанию иностранца во время его пребывания в Украине.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы должны показывать наличные деньги на польской границе, иначе их могут не пропустить. Минимальная сумма, необходимая для въезда, — 300 злотых на поездку продолжительностью до четырех дней.

Также мы писали, кому не придется показывать деньги на границе с Польшей. Льготу имеют владельцы рабочей визы, карты побыту, национальной визы для воссоединения семьи и визы для репатриации.