Головна Економіка Не лише паспорт — без якого документа не вийде в’їхати до Польщі

Не лише паспорт — без якого документа не вийде в’їхати до Польщі

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 16:20
Перетин польського кордону — який неочевидний документ треба мати українцям
Пункт пропуску на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Перетин кордону ЄС неможливий без повного пакета документів. Українці знають, без якого обов'язкового папірця безперешкодний виїзд у Польщу стане неможливим. Гарантією успішного проходження пункту пропуску є страховий поліс.

Який саме документ потрібно мати на кордоні, йдеться на сайті Служби Республіки Польща.

Читайте також:

Кому потрібен страховий поліс

Медичне страхування — один із ключових документів для іноземців, які хочуть провести час у Польщі. Причина візиту і тривалість не грають ролі: мета поїздки може бути туристична, навчальна або робоча, а час перебування — від кількох днів.

Зазвичай наявність полісу перевіряють у випадку:

  • в'їзду за безвізовим режимом;
  • оформлення національної візи (тип D);
  • подачі документів на тимчасовий захист або карту побиту.

Іншими словами, поїздка в Польщу обов'язково повинна супроводжуватися оформленням страхування, причому текст і форма документу не можуть не відповідати встановленим вимогам.

Вимоги до страхового полісу

Туристам, які планують перебувати за кордоном недовго (до 30 днів), достатньо оформити базовий поліс. Але він повинен включати екстрену медичну допомогу, госпіталізацію, оперативне втручання, транспортування і репатріацію тіла.

Страхування для отримання національних віз (D) має відповідати таким вимогам:

  • захист на мінімальну суму 30 000 євро;
  • дія протягом усього періоду запланованої подорожі/терміну візи (до 1 року);
  • чинність на всій території Шенгенської зони, а не лише в Польщі.

Послуги оформлення полісу пропонують різні ліцензовані компанії в Україні. Якщо іноземець розуміє, що затримається за кордоном, йому варто заздалегідь замовити страховку з розширеними параметрами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, витрати однієї дорослої людини в Польщі можуть досягати приблизно 3 500-6 000 злотих. Точна сума залежить від індивідуальних потреб, міста проживання, умов оренди, способу життя, непередбачуваних обставин тощо.

Також ми писали, що в Польщі роботодавець не має права вимагати від працівника приходити в офіс, якщо температура у приміщенні нижча 18°C. Тобто можна законно відмовитися від роботи через холод.

Польща кордон страхування українці в Польщі виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
