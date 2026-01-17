Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Не только паспорт — без какого документа нельзя въехать в Польшу

Не только паспорт — без какого документа нельзя въехать в Польшу

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 16:20
Пересечение польской границы — какой неочевидный документ надо иметь украинцам
Пункт пропуска на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Пересечение границы ЕС невозможно без полного пакета документов. Украинцы знают, без какой обязательной бумажки беспрепятственный выезд в Польшу станет невозможным. Гарантией успешного прохождения пункта пропуска является страховой полис.

Какой именно документ нужно иметь на границе, говорится на сайте Службы Республики Польша.

Реклама
Читайте также:

Кому нужен страховой полис

Медицинское страхование — один из ключевых документов для иностранцев, которые хотят провести время в Польше. Причина визита и продолжительность не играют роли: цель поездки может быть туристическая, учебная или рабочая, а время пребывания — от нескольких дней.

Обычно наличие полиса проверяют в случае:

  • въезда по безвизовому режиму;
  • оформления национальной визы (тип D);
  • подачи документов на временную защиту или карту побыту.

Другими словами, поездка в Польшу обязательно должна сопровождаться оформлением страхования, причем текст и форма документа не могут не соответствовать установленным требованиям.

Требования к страховому полису

Туристам, которые планируют находиться за границей недолго (до 30 дней), достаточно оформить базовый полис. Но он должен включать экстренную медицинскую помощь, госпитализацию, оперативное вмешательство, транспортировку и репатриацию тела.

Страхование для получения национальных виз (D) должно соответствовать таким требованиям:

  • защита на минимальную сумму 30 000 евро;
  • действие в течение всего периода запланированного путешествия/срока визы (до 1 года);
  • действие на всей территории Шенгенской зоны, а не только в Польше.

Услуги оформления полиса предлагают различные лицензированные компании в Украине. Если иностранец понимает, что задержится за границей, ему стоит заранее заказать страховку с расширенными параметрами.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, расходы одного взрослого человека в Польше могут достигать примерно 3 500-6 000 злотых. Точная сумма зависит от индивидуальных потребностей, города проживания, условий аренды, образа жизни, непредвиденных обстоятельств и пр.

Также мы писали, что в Польше работодатель не имеет права требовать от сотрудника приходить в офис, если температура в помещении ниже 18°C. То есть можно законно отказаться от работы из-за холода.

Польша граница страхование украинцы в Польше выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации