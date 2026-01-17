Пересечение польской границы — какой неочевидный документ надо иметь украинцам

Пункт пропуска на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Пересечение границы ЕС невозможно без полного пакета документов. Украинцы знают, без какой обязательной бумажки беспрепятственный выезд в Польшу станет невозможным. Гарантией успешного прохождения пункта пропуска является страховой полис.

Какой именно документ нужно иметь на границе, говорится на сайте Службы Республики Польша.

Кому нужен страховой полис

Медицинское страхование — один из ключевых документов для иностранцев, которые хотят провести время в Польше. Причина визита и продолжительность не играют роли: цель поездки может быть туристическая, учебная или рабочая, а время пребывания — от нескольких дней.

Обычно наличие полиса проверяют в случае:

въезда по безвизовому режиму;

оформления национальной визы (тип D);

подачи документов на временную защиту или карту побыту.

Другими словами, поездка в Польшу обязательно должна сопровождаться оформлением страхования, причем текст и форма документа не могут не соответствовать установленным требованиям.

Требования к страховому полису

Туристам, которые планируют находиться за границей недолго (до 30 дней), достаточно оформить базовый полис. Но он должен включать экстренную медицинскую помощь, госпитализацию, оперативное вмешательство, транспортировку и репатриацию тела.

Страхование для получения национальных виз (D) должно соответствовать таким требованиям:

защита на минимальную сумму 30 000 евро;

действие в течение всего периода запланированного путешествия/срока визы (до 1 года);

действие на всей территории Шенгенской зоны, а не только в Польше.

Услуги оформления полиса предлагают различные лицензированные компании в Украине. Если иностранец понимает, что задержится за границей, ему стоит заранее заказать страховку с расширенными параметрами.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, расходы одного взрослого человека в Польше могут достигать примерно 3 500-6 000 злотых. Точная сумма зависит от индивидуальных потребностей, города проживания, условий аренды, образа жизни, непредвиденных обстоятельств и пр.

Также мы писали, что в Польше работодатель не имеет права требовать от сотрудника приходить в офис, если температура в помещении ниже 18°C. То есть можно законно отказаться от работы из-за холода.