Пересечение польской границы — какой неочевидный документ надо иметь украинцам

Не только паспорт — без какого документа нельзя въехать в Польшу
Пересечение границы ЕС невозможно без полного пакета документов. Украинцы знают, без какой обязательной бумажки беспрепятственный выезд в Польшу станет невозможным. Гарантией успешного прохождения пункта пропуска является страховой полис.
на сайте Службы Республики Польша.
Кому нужен страховой полис
Медицинское страхование — один из ключевых документов для иностранцев, которые хотят провести время в Польше. Причина визита и продолжительность не играют роли: цель поездки может быть туристическая, учебная или рабочая, а время пребывания — от нескольких дней.
Обычно наличие полиса проверяют в случае:
- въезда по безвизовому режиму;
- оформления национальной визы (тип D);
- подачи документов на временную защиту или карту побыту.
Другими словами, поездка в Польшу обязательно должна сопровождаться оформлением страхования, причем текст и форма документа не могут не соответствовать установленным требованиям.
Требования к страховому полису
Туристам, которые планируют находиться за границей недолго (до 30 дней), достаточно оформить базовый полис. Но он должен включать экстренную медицинскую помощь, госпитализацию, оперативное вмешательство, транспортировку и репатриацию тела.
Страхование для получения национальных виз (D) должно соответствовать таким требованиям:
- защита на минимальную сумму 30 000 евро;
- действие в течение всего периода запланированного путешествия/срока визы (до 1 года);
- действие на всей территории Шенгенской зоны, а не только в Польше.
Услуги оформления полиса предлагают различные лицензированные компании в Украине. Если иностранец понимает, что задержится за границей, ему стоит заранее заказать страховку с расширенными параметрами.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, расходы одного взрослого человека в Польше могут достигать примерно 3 500-6 000 злотых. Точная сумма зависит от индивидуальных потребностей, города проживания, условий аренды, образа жизни, непредвиденных обстоятельств и пр.
Также мы писали, что в Польше работодатель не имеет права требовать от сотрудника приходить в офис, если температура в помещении ниже 18°C. То есть можно законно отказаться от работы из-за холода.
