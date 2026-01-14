Расходы в Польше 2026 — сколько денег надо в месяц одному человеку

Польская валюта. Фото: Pexels

Многие украинцы выезжают в Польшу и могут наблюдать за темпами экономического роста государства. Не секрет, что зарплаты там выше (по сравнению с Украиной), однако и расходы немаленькие. Интересно узнать, куда в основном идут деньги местных жителей.

Об основных расходах в Польше рассказала журналистке Новини.LIVE Насте Рейн финансистка Марта Каминская.

Расходы в Польше на одного человека

Конечно, этот вопрос индивидуальный и зависит от образа жизни конкретного человека. Даже с большими доходами можно экономить или, наоборот, тратить последние деньги на импульсивные покупки.

Однако можно рассчитать средние суммы, которые придется заплатить за базовые услуги в Польше. Ориентировочные расходы в 2025-2026 годах для одного взрослого выглядят так:

аренда однокомнатной квартиры — от 1 800 до 3 000 злотых в большинстве городов (в Варшаве дороже — от 3 000 злотых);

коммунальные услуги и интернет — 400-800 злотых в месяц;

продукты питания — от 900 до 1 300 злотых ежемесячно;

общественный транспорт — 150-300 злотых в среднем, в зависимости от частоты поездок;

другие базовые расходы (одежда, личные нужды, развлечения и т.д.) — от 300-600 злотых.

"В итоге общие месячные расходы одного человека могут достигать примерно 3 500-6 000 злотых, в зависимости от города, условий аренды и образа жизни", — отметила Марта Каминская.

Опять же, кто-то зарабатывает "минималку" и не может себе позволить дорогую аренду, пользование такси, питание в заведениях и тому подобное. А кому-то с доходом выше среднего по стране хватает на регулярные отпуска, небюджетную технику, походы в рестораны и другие развлечения.

Сколько денег нужно для комфортной жизни

По состоянию на 2026 год минимальная зарплата в Польше находится на уровне 4 806 злотых брутто. Это сумма до вычета обязательных налогов и сборов. После этого у сотрудников "на руках" остается около 3 605 злотых.

Такого дохода может хватить на бюджетную жизнь в небольшом городе, однако для жителей Варшавы или Кракова, где все услуги дороже, минимальной суммы точно будет мало.

По мнению финансистки, для более комфортной жизни надо иметь чистый доход от 4 500 злотых в месяц — это ближе к среднему уровню зарплат в городах Польши по состоянию на 2026 год.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Польше запрещено работать, если температура в офисе ниже 18°C. Сотрудникам разрешено отказываться от работы из-за холода без дисциплинарных последствий, что прописано в Трудовом кодексе.

Также мы писали, что 13-я пенсия в Польше — это разовая ежегодная доплата для лиц, имеющих статус пенсионера на 31 марта. Деньги начисляют автоматически, однако украинцы под временной защитой их не получают.