13-я пенсия в Польше — сумма и кто получит дополнительные деньги в 2026 году

Пенсионеры возле ноутбука. Фото: Pexels

В Польше существует так называемая 13-я пенсия — дополнительная ежегодная выплата от государства для поддержки людей пенсионного возраста. Она призвана улучшить финансовое положение пенсионеров и предоставляется тем, кто соответствует требованиям законодательства.

О том, что такое 13-я пенсия в Польше, какой ее размер и кто может получить в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что такое 13-я пенсия в Польше

На сайте интернет-журнала "Польский консультант" отмечается, что 13-я пенсия (на польском trzynastka) — это разовая ежегодная доплата для лиц, имеющих право на пенсию и находившихся в статусе пенсионера по состоянию на 31 марта текущего года.

Выплату начисляют автоматически раз в год. Для иностранцев действуют отдельные правила. В частности, граждане Украины, которые находятся в Польше под временной защитой, не получают эту помощь.

Кто имеет право на выплату в 2026 году

13-ю пенсию получают все, кто официально получал пенсию по состоянию на 31 марта. Это касается таких видов выплат:

социальные пенсии;

пенсии по инвалидности;

компенсации для педагогов;

дополнительная помощь родителям;

предпенсионные денежные пособия;

пенсионные выплаты за период обучения;

пенсии в связи с потерей кормильца;

пенсии по возрасту (в том числе переходные, частичные и капитальные);

выплаты гражданским лицам с нарушением зрения, пострадавшим в результате войн.

Начисление осуществляют учреждения ZUS, KRUS, а также пенсионные органы МВД и Министерства национальной обороны. Подавать заявление не нужно, а размер основной пенсии не влияет на право получения доплаты.

Кто не получит 13-ю пенсию

Выплата не предусмотрена для судей и прокуроров в отставке, а также для спортсменов, которые получают олимпийские пенсии. Также ее не начисляют лицам, у которых по состоянию на 31 марта была приостановлена основная пенсионная выплата — независимо от причины.

Какой размер 13-й пенсии в 2026 году

Специалисты портала "inPoland" объясняют, что 13-я пенсия зависит от размера минимальной пенсии в стране. В 2026 году сумма составляет 1970 злотых брутто. После уплаты налогов и взносов на медицинское страхование пенсионеры получают от 1 556,3 до 1 792,7 злотых "на руки".

Хотя базовый размер выплаты одинаков, окончательная сумма зависит от дохода пенсионера. Те, чья пенсия не превышает 2 500 злотых брутто, платят только 9% медицинского взноса. При более высоком доходе дополнительно удерживается 12% налога с суммы превышения.

Когда выплачивают деньги

13-ю пенсию выплачивают в апреле вместе с основной пенсией — 1, 5, 6, 10, 15, 20 или 25 числа. Если день выплаты приходится на выходной или праздник, средства поступают раньше — за один-два рабочих дня.

Ранее мы писали, что многие пенсионеры в Украине получают выплаты на банковскую карточку, ведь это удобно и надежно. Однако у людей часто появляется вопрос, что будет со средствами, если длительное время ими не пользоваться.

Также мы рассказывали, что в январе 2026 года отдельным гражданам пожилого возраста в Украине временно прекратили начисление пенсий. Это произошло из-за того, что они не успели выполнить обязательное требование Пенсионного фонда в установленный срок.