Изменения для украинок 60+ — какую поддержку будет оказывать государство в 2026 году

Поддержка украинок пожилого возраста — перечень льгот в 2026 году
В 2026 году в Украине условия выхода на пенсию стали жестче — выросли требования к страховому стажу. Из-за этого части граждан придется работать дольше, даже после достижения пенсионного возраста. Несмотря на это, часть украинок сможет завершить трудовую деятельность раньше.
О том, какую поддержку гарантирует государство украинкам 60+ в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Какой страховой стаж нужно иметь для выхода на пенсию в 2026 году
В Пенсионном фонде Украины напомнили, что в 2026 году для выхода на пенсию действуют следующие нормы:
- для выхода на пенсию в 60 лет нужно 33 года стажа;
- для выхода на пенсию в 63 года — не менее 23 лет;
- для 65-летних требования не изменились — 15 лет стажа.
Чаще всего людям не хватает нескольких месяцев или одного года стажа, из-за чего они вынуждены продолжать работать. Однако женщины, которые родили и воспитали пятерых и более детей, имеют право на досрочную пенсию — с 50 лет. Для этого необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.
Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Обратиться в Пенсионный фонд можно за месяц до 50-летия или в течение трех месяцев после дня рождения. В таком случае пенсию назначат со дня достижения соответствующего возраста. Если подать заявление позже — выплаты начнут начислять с даты обращения.
Какие льготы будут иметь пенсионерки в 2026 году
В 2026 году государство сохраняет для людей пенсионного возраста ряд социальных гарантий. Среди которых:
- Бесплатный проезд
Пенсионерки могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, пригородными автобусами и электропоездами. Льгота не действует в метро и такси.
- Скидка 50% на автогражданку
Украинки 60+ платят только половину стоимости обязательного автострахования, если имеют автомобиль с объемом двигателя до 2500 куб. см или электрокар мощностью до 100 кВт.
- Освобождение от земельного налога
Украинки пенсионного возраста не платят земельный налог, если площадь участка не превышает установленных норм (для дома, дачи, сада, гаража или личного сельского хозяйства).
- Бесплатная правовая помощь
Пенсионерки могут получить бесплатные юридические консультации, помощь с оформлением заявлений и жалоб, а также правовую защиту в случае судебных споров.
- Льготы на коммунальные услуги и субсидии
Пенсионерки, проживающие в сельской местности и ранее работавшие в образовании, медицине или культуре, могут получить полную компенсацию расходов на свет, газ, воду и твердое топливо.
Другие пенсионерки имеют право оформить жилищную субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж. Подать заявление можно через Пенсионный фонд или онлайн — на портале "Дія".
Ранее мы писали, что государство доплачивает пенсионерам за стаж, превышающий норму. В 2026 году за каждый дополнительный год начисляют 1% от прожиточного минимума. Получается, что за один "лишний" год стажа доплата составляет почти 26 гривен.
Также мы рассказывали, что в январе 2026 года части украинцев приостановили выплату пенсий. Это произошло из-за того, что они не успели вовремя пройти обязательную проверку личности. Пенсионеры должны были подтвердить свои данные до конца декабря 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!