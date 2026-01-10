Изменения для украинок 60+ — какую поддержку будет оказывать государство в 2026 году

Пенсионерки сидят на скамейке. Фото: УНИАН

В 2026 году в Украине условия выхода на пенсию стали жестче — выросли требования к страховому стажу. Из-за этого части граждан придется работать дольше, даже после достижения пенсионного возраста. Несмотря на это, часть украинок сможет завершить трудовую деятельность раньше.

О том, какую поддержку гарантирует государство украинкам 60+ в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какой страховой стаж нужно иметь для выхода на пенсию в 2026 году

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что в 2026 году для выхода на пенсию действуют следующие нормы:

для выхода на пенсию в 60 лет нужно 33 года стажа;

для выхода на пенсию в 63 года — не менее 23 лет;

для 65-летних требования не изменились — 15 лет стажа.

Чаще всего людям не хватает нескольких месяцев или одного года стажа, из-за чего они вынуждены продолжать работать. Однако женщины, которые родили и воспитали пятерых и более детей, имеют право на досрочную пенсию — с 50 лет. Для этого необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Обратиться в Пенсионный фонд можно за месяц до 50-летия или в течение трех месяцев после дня рождения. В таком случае пенсию назначат со дня достижения соответствующего возраста. Если подать заявление позже — выплаты начнут начислять с даты обращения.

Как изменились требования к стажу в 2026 году. Фото: Скриншот/ПФУ

Какие льготы будут иметь пенсионерки в 2026 году

В 2026 году государство сохраняет для людей пенсионного возраста ряд социальных гарантий. Среди которых:

Бесплатный проезд

Пенсионерки могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, пригородными автобусами и электропоездами. Льгота не действует в метро и такси.

Скидка 50% на автогражданку

Украинки 60+ платят только половину стоимости обязательного автострахования, если имеют автомобиль с объемом двигателя до 2500 куб. см или электрокар мощностью до 100 кВт.

Освобождение от земельного налога

Украинки пенсионного возраста не платят земельный налог, если площадь участка не превышает установленных норм (для дома, дачи, сада, гаража или личного сельского хозяйства).

Бесплатная правовая помощь

Пенсионерки могут получить бесплатные юридические консультации, помощь с оформлением заявлений и жалоб, а также правовую защиту в случае судебных споров.

Льготы на коммунальные услуги и субсидии

Пенсионерки, проживающие в сельской местности и ранее работавшие в образовании, медицине или культуре, могут получить полную компенсацию расходов на свет, газ, воду и твердое топливо.

Другие пенсионерки имеют право оформить жилищную субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж. Подать заявление можно через Пенсионный фонд или онлайн — на портале "Дія".

Ранее мы писали, что государство доплачивает пенсионерам за стаж, превышающий норму. В 2026 году за каждый дополнительный год начисляют 1% от прожиточного минимума. Получается, что за один "лишний" год стажа доплата составляет почти 26 гривен.

Также мы рассказывали, что в январе 2026 года части украинцев приостановили выплату пенсий. Это произошло из-за того, что они не успели вовремя пройти обязательную проверку личности. Пенсионеры должны были подтвердить свои данные до конца декабря 2025 года.