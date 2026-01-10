Зміни для українок 60+ — яку підтримку надаватиме держава у 2026 році

Пенсіонерки сидять на лавці. Фото: УНІАН

У 2026 році в Україні умови виходу на пенсію стали жорсткішими — зросли вимоги до страхового стажу. Через це частині громадян доведеться працювати довше, навіть після досягнення пенсійного віку. Попри це, частина українок зможе завершити трудову діяльність раніше.

Про те, яку підтримку гарантує держава українкам 60+ у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Який страховий стаж потрібно мати для виходу на пенсію у 2026 році

В Пенсійному фонді України нагадали, що у 2026 році для виходу на пенсію діють такі норми:

для виходу на пенсію у 60 років потрібно 33 роки стажу;

для виходу на пенсію у 63 роки — не менше 23 років;

для 65-річних вимоги не змінились — 15 років стажу.

Найчастіше людям не вистачає кількох місяців або одного року стажу, через що вони змушені продовжувати працювати. Однак жінки, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей, мають право на дострокову пенсію — з 50 років. Для цього необхідно мати не менше 15 років страхового стажу.

Це передбачено статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Звернутися до Пенсійного фонду можна за місяць до 50-річчя або протягом трьох місяців після дня народження. У такому разі пенсію призначать із дня досягнення відповідного віку. Якщо подати заяву пізніше — виплати почнуть нараховувати з дати звернення.

Як змінились вимоги до стажу у 2026 році. Фото: Скриншот/ПФУ

Які пільги матимуть пенсіонерки у 2026 році

У 2026 році держава зберігає для людей пенсійного віку низку соціальних гарантій. Серед яких:

Безплатний проїзд

Пенсіонерки можуть безоплатно користуватися громадським транспортом, приміськими автобусами та електропоїздами. Пільга не діє у метро та таксі.

Знижка 50% на автоцивілку

Українки 60+ сплачують лише половину вартості обов’язкового автострахування, якщо мають автомобіль з об’ємом двигуна до 2500 куб. см або електрокар потужністю до 100 кВт.

Звільнення від земельного податку

Українки пенсійного віку не платять земельний податок, якщо площа ділянки не перевищує встановлених норм (для будинку, дачі, саду, гаража або особистого селянського господарства).

Безплатна правова допомога

Пенсіонерки можуть отримати безоплатні юридичні консультації, допомогу з оформленням заяв і скарг, а також правовий захист у разі судових спорів.

Пільги на комунальні послуги та субсидії

Пенсіонерки, які проживають у сільській місцевості та раніше працювали в освіті, медицині або культурі, можуть отримати повну компенсацію витрат на світло, газ, воду й тверде паливо.

Інші пенсіонерки мають право оформити житлову субсидію, якщо витрати на комунальні послуги перевищують обов’язковий платіж. Подати заяву можна через Пенсійний фонд або онлайн — на порталі "Дія".

Раніше ми писали, що держава доплачує пенсіонерам за стаж, що перевищує норму. У 2026 році за кожен додатковий рік нараховують 1% від прожиткового мінімуму. Виходить, що за один "зайвий" рік стажу доплата складає майже 26 гривень.

Також ми розповідали, що у січні 2026 року частині українців призупинили виплату пенсій. Це сталося через те, що вони не встигли вчасно пройти обов’язкову перевірку особи. Пенсіонери мали підтвердити свої дані до кінця грудня 2025 року.