Пізній вихід на пенсію — скільки доплачують за 10 років додаткового стажу у 2026

З початку 2026 року в Україні знову підвищили вимоги для виходу на пенсію. Щоб оформити пенсію у 60 років, тепер потрібно мати більший страховий стаж, ніж раніше. Це частина пенсійної реформи, яка триває з 2017 року.

Про те, який стаж потрібно мати для виходу на пенсію у 2026 році та яку доплату можна отримувати, якщо працював на 10 років довше норми, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Який стаж потрібен у 2026 році

В Пенсійному фонді України пояснили, що з 1 січня 2026 року діють такі правила виходу на пенсію:

60 років — не менше 33 років страхового стажу;

63 роки — не менше 23 років страхового стажу;

65 років — достатньо 15 років страхового стажу.

Якщо, наприклад, людина має 25 років стажу, вона не зможе вийти на пенсію у 60 років. У такому разі доведеться або продовжувати працювати, або просто чекати до 63-річчя.

Якщо офіційного страхового стажу менше ніж 15 років, пенсію за віком не призначають взагалі — ні у 60, ні у 63 роки. Єдиний варіант — звернутися по державну соціальну допомогу після досягнення 65 років. Таку виплату отримують лише особи зі статусом малозабезпечених.

Скільки доплачують за роботу понад норму у 2026 році

В Пенсійному фонді зазначають, що за чинними правилами, нормою стажу вважається:

30 років для жінок;

35 років для чоловіків.

Якщо людина має більше стажу, держава доплачує за кожен "зайвий" рік. У 2026 році доплата становить 1% від прожиткового мінімуму, який з 1 січня дорівнює 2 595 гривень. Тобто:

за 1 додатковий рік доплатять 25 гривень 95 копійок;

за 10 років понад норму розмір доплати становитиме 259 гривень 50 копійок на місяць.

Таким чином, навіть якщо людина має на 10 років більше стажу, її пенсія зросте менш ніж на 260 гривень. Водночас "докупити" один рік стажу коштує майже 23 тисячі гривень, що значно більше, ніж щомісячна надбавка за додаткову роботу.

