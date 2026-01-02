Мінімальна та максимальна пенсія в Україні — нові суми з 1 січня 2026 року

Чоловік дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

З 1 січня 2026 року в Україні були запроваджені нові зміни в пенсійних виплатах. Підвищення пенсій стало можливим завдяки зростанню прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Однак ці зміни торкнулися не всіх громадян, а лише певних категорій пенсіонерів.

Про те, як змінився розмір мінімальної та максимальної пенсії з 1 січня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як змінився розмір мінімальної пенсії з 1 січня 2026 року

Пенсії були перераховані для людей із мінімальними та максимальними виплатами, а такоє для тих, хто має доплати, пов'язані з прожитковим мінімумом чи мінімальною заробітною платою.

Згідно з законом "Про Державний бюджет України на 2026 рік" 1 січня мінімальна пенсія зросла з 2 361 грн до 2 595 грн. Але Згідно з даними Профспілки працівників освіти і науки України, прожитковий мінімум для однієї людини на місяць у червні 2025 року становив 8 421,94 грн.

Реальний прожитковий мінімум в Україні станом на червень 2025 року. Фото: Скриншот

Якщо врахувати обов’язкові платежі, ця сума збільшиться до 9 932,81 грн. Це означає, що більшість людей, які отримують мінімальні пенсії, досі залишаються за межею бідності.

Новий розмір максимальної пенсії у 2026 році

Зміни торкнулися і максимальних пенсій. Якщо в грудні 2025 року максимальна пенсія складала 23 610 грн, то з 1 січня 2026 року вона зросла до 25 950 грн.

Законодавчо пенсія не повинна перевищувати десятиразовий розмір прожиткового мінімуму, хоча деяким пенсіонерам через суди вдалося скасувати це обмеження. Однак для більшості українців це правило залишилося незмінним, і саме ця категорія отримала найбільше збільшення.

У кого ще зросли виплати з 1 січня 2026 року

Перераховано також надбавки за понаднормовий стаж. У 2026 році доплата за кожен додатковий рік роботи зросла з 23,61 грн до 25,95 грн. Це стосується чоловіків, у яких є понад 35 років трудового стажу, та жінок з понад 30 роками стажу.

Окремо були перераховані пенсії для тих, хто досяг 65 років і має необхідний стаж. Для цієї категорії пенсіонерів мінімальна пенсія має складати не менше 40% від мінімальної зарплати. Після підвищення мінімальної зарплати з 8 000 грн до 8 647 грн, мінімальна пенсія для цієї групи людей похилого віку зросла з 3 200 грн до 3 458,8 грн.

