Пенсія за вислугу років для вчителів — хто має право та як оформити

Вчитель допомагає учениці.

Працівники закладів освіти мають можливість вийти на пенсію раніше решти громадян. Однак для цього потрібно відповідати встановленим законом вимогам.

Про те, хто може отримати пенсію за вислугу років і як розраховується її розмір, пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду в Одеській області.

Хто має право на пенсію за вислугу років

Працівники освітніх установ можуть отримати пенсію за вислугу років, навіть якщо вони не досягли пенсійного віку, за умови наявності відповідного стажу. Наприклад:

На 1 квітня 2015 року — не менше 25 років стажу. На 31 грудня 2015 року — не менше 25 років 6 місяців стажу. На 11 жовтня 2017 року — не менше 26 років 6 місяців стажу.

Для цього важливо, щоб людина працювала в закладах, визначених у спеціальному Переліку, затвердженому урядом у 1993 році. Однак не всі посади дають право на спеціальний стаж. Наприклад, інструктор з фізкультури в дитячому садку не може отримати пенсію за вислугу років, навіть якщо садок є в Переліку.

З 11 жовтня 2017 року набули чинності зміни, які скасували нарахування пенсії за вислугу років для тих, хто почав працювати після цієї дати. Однак для тих, хто мав право на таку пенсію до змін, це право зберігається.

Як розраховується пенсія за вислугу років для освітян

Пенсія для працівників освіти розраховується так само як і пенсія за віком, з урахуванням страхового стажу та середньомісячного заробітку. Пенсію призначають після звільнення з посади, яка дає право на пенсію, і вона виплачується після звернення. Якщо працівник повертається на роботу, виплату пенсії припиняють до наступного звільнення.

Якщо працівник не скористався правом на дострокову пенсію і продовжує працювати до досягнення пенсійного віку, він може отримати грошову допомогу. Вона становить 10 місячних пенсій, якщо у працівника є страховий стаж 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

