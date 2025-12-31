Виплати для вчителів — де зареєструватися з 31 грудня, щоб отримати 1 500 грн

Вчителька з ноутбуком. Фото: Pexels

Розпочалася реєстрація для участі в пілотуванні спеціальної програми для вчителів в Україні. Перші 100 тисяч педагогічних працівників можуть долучитися до проєкту та отримати на віртуальний рахунок по 1 500 грн для підвищення кваліфікації.

Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України.

Програма "Гроші ходять за вчителем"

Педагогам доступна можливість державного фінансування професійного розвитку. Щоб отримати кошти на навчання або курси підвищення кваліфікації, необхідно зареєструватися в пілоті проєкту "Гроші ходять за вчителем" на платформі "Вектор" (раніше — EdWay).

Пріоритетні напрями навчання:

подолання освітніх втрат;

психосоціальна підтримка учнів;

реалізація державних стандартів у профільній середній освіті;

кар'єрне консультування;

формування наскрізних умінь;

використання цифрових технологій;

упровадження інклюзивного навчання тощо.

Долучитися можуть педагогічні працівники, зокрема директори шкіл, їх заступники і вчителі, які викладатимуть у 7-9 класах НУШ (Нова Українська Школа) та 10 пілотних класах старшої профільної школи у 2026-2027 навчальному році.

Як долучитися до пілотування

Перший крок — зареєструвати користувацький профіль на платформі "Вектор". Згодом стане доступною функція створення особистих кабінетів, про що педагоги дізнаються у сповіщенні на електронній пошті або через канали МОН. Тоді можна буде подати заявку на участь у пілоті.

Кожному учаснику надійде на віртуальний рахунок по 1 500 грн. Ці кошти можна витратити на навчання, яке триватиме з лютого по листопад 2026 року. Важливо пам’ятати, що з грудня використання фінансів буде недоступним, оскільки сума не накопичується.

До речі, суб’єкти підвищення кваліфікації теж можуть пройти реєстрацію, розробити навчальну програму на основі типових від МОН та опублікувати її на платформі "Вектор". Однак програма повинна пройти верифікацію в УІРО (Український інститут розвитку освіти).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вчителям в Україні планують підвищити грошове забезпечення з 1 січня 2026 року на 30%. Однак хвилюватися педагогам не варто, адже звичні надбавки і доплати залишаться на поточному рівні.

Також ми писали, скільки мінімально заробляє директор школи в Україні. Згідно з Єдиною тарифною сіткою, нижня межа грошового забезпечення у 2025 році починалася з 7 730-10 255 грн/міс.