Зарплата директора школи — на які мінімальні суми може розраховувати

Школярі з учителем. Фото: УНІАН

Директори шкіл в Україні апріорі заробляють трохи більше, оскільки їх посадовий оклад розраховується за вищими тарифними розрядами. Водночас усім педагогічним працівникам планують підвищити зарплату вже з січня 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які мінімальні суми доходу може розраховувати директор школи в Україні.

Скільки заробляє директор школи

Якщо вірити даним великого кадрового порталу Work.ua, то станом на грудень 2025 року середня зарплата директора школи перебуває на рівні 32 500 грн (+25% за рік). Порівняно з листопадом, сума піднялася аж на 5 000 грн. Очевидно, реальні доходи більшості представників професії не дотягують до такої суми.

Мінімальний посадовий оклад педагогічних працівників можна розрахувати по Єдиній тарифній сітці. Посада директора загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, училищ, технікумів і коледжів підпадає під 14-18 тарифні розряди.

У грудні 2025 року застосовують базову суму 1 тарифного розряду — 3 195 грн. Щоб дізнатися мінімальний оклад, необхідно помножити її на коефіцієнт, що відповідає конкретному розряду: від 2,42 для 14-го до 3,21 для 18-го. Виходить, директор закладу середньої освіти може отримувати мінімально 7 730-10 255 грн/міс.

Також необхідно застосувати обов’язкове підвищення посадового окладу на 10%, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 11.01.2018 № 22. Плюс не можна забувати про доплату за роботу в несприятливих умовах — 2 000 грн/міс. З цими надбавками мінімальний дохід директора становитиме близько 10 503-13 280 грн/міс.

Що буде з зарплатами вчителів у 2026

Згідно з Державним бюджетом на 2026 рік, зарплати педагогічних працівників виростуть. З 1 січня передбачається підвищення окладів на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%. Плюс стало відомо, що Міністерство освіти і науки України розглядає чотири моделі перегляду грошового забезпечення вчителів, серед яких:

збільшення навантаження;

відсутність більшого навантаження;

пропорційне підвищення доходу для різних категорій освітян;

непропорційне підвищення з акцентом на молодого вчителя.

Як розповіла заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова, ці моделі не пов’язані з обіцяним підвищенням окладів на 50% протягом 2026 року. Жодну з них можуть не прийняти в разі несхвалення професійними спільнотами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, педагогічні працівники не втратять надбавки після підвищення зарплати. Вчителі у 2026 році будуть отримувати доплату за роботу в несприятливих умовах та інші обов’язкові нарахування.

Також ми писали, що в Польщі планують підняти зарплати педагогів на 3% з січня 2026 року. Мізерне підвищення доходу викликало обурення і критику серед вчительської спільноти та профспілок.