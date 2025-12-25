Зарплата директора школы — на какие минимальные суммы может рассчитывать

Школьники с учителем. Фото: УНИАН

Директора школ в Украине априори зарабатывают немного больше, поскольку их должностной оклад рассчитывается по высшим тарифным разрядам. В то же время всем педагогическим работникам планируют повысить зарплату уже с января 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие минимальные суммы дохода может рассчитывать директор школы в Украине.

Сколько зарабатывает директор школы

Если верить данным крупного кадрового портала Work.ua, то по состоянию на декабрь 2025 года средняя зарплата директора школы находится на уровне 32 500 грн (+25% за год). По сравнению с ноябрем, сумма поднялась аж на 5 000 грн. Очевидно, реальные доходы большинства представителей профессии не дотягивают до такой суммы.

Минимальный должностной оклад педагогических сотрудников можно рассчитать по Единой тарифной сетке. Должность директора общеобразовательных, профессионально-технических, межшкольных учреждений всех типов и наименований, училищ, техникумов и колледжей подпадает под 14-18 тарифные разряды.

В декабре 2025 года применяют базовую сумму 1 тарифного разряда — 3 195 грн. Чтобы узнать минимальный оклад, необходимо умножить ее на коэффициент, соответствующий конкретному разряду: от 2,42 для 14-го до 3,21 для 18-го. Получается, директор заведения среднего образования может получать минимально 7 730-10 255 грн/мес.

Также необходимо применить обязательное повышение должностного оклада на 10%, согласно постановлению Кабинета Министров от 11.01.2018 № 22. Плюс нельзя забывать о доплате за работу в неблагоприятных условиях — 2 000 грн/мес. С этими надбавками минимальный доход директора составит около 10 503-13 280 грн/мес.

Что будет с зарплатами учителей в 2026

Согласно Государственному бюджету на 2026 год, зарплаты педагогических работников вырастут. С 1 января предполагается повышение окладов на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%. Плюс стало известно, что Министерство образования и науки Украины рассматривает четыре модели пересмотра денежного обеспечения учителей, среди которых:

увеличение нагрузки;

отсутствие большей нагрузки;

пропорциональное повышение дохода для разных категорий педагогов;

непропорциональное повышение с акцентом на молодого учителя.

Как рассказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева, эти модели не связаны с обещанным повышением окладов на 50% в течение 2026 года. Ни одну из них могут не принять в случае неодобрения профессиональными сообществами.

Напомним, педагогические сотрудники не потеряют надбавки после повышения зарплаты. Учителя в 2026 году будут получать доплату за работу в неблагоприятных условиях и другие обязательные начисления.

Также мы писали, что в Польше планируют поднять зарплаты педагогов на 3% с января 2026 года. Мизерное повышение дохода вызвало возмущение и критику среди учительского сообщества и профсоюзов.