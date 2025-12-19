Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Повышение зарплаты учителя — могут ли отменить надбавки в 2026

Повышение зарплаты учителя — могут ли отменить надбавки в 2026

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 10:20
Надбавки учителям в 2026 году — могут ли отменить из-за повышения зарплаты
Урок в школе. Фото: УНИАН

В Украине планируется повышение зарплаты учителям в 2026 году. Прогнозируют рост доходов сотрудников школ до 20 000 грн минимум. Возникает вопрос, сохранятся ли доплаты и надбавки, к которым привыкли педагоги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с надбавками учителям с 1 января 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Доплата за работу в неблагоприятных условиях

Согласно Государственному бюджету на 2026 год, предусматривается поэтапное повышение зарплаты: сначала на 30% (с 1 января), затем на 20% (с 1 сентября). Педагоги начали выражать беспокойство относительно потенциальной отмены доплаты за работу в неблагоприятных условиях, а именно:

  • 2 000 грн/мес. — для большинства работников школ;
  • 4 000 грн/мес. — для учителей, выполняющих должностные обязанности на прифронтовых территориях.

Однако в Министерстве образования и науки Украины заверили, что доплата останется в 2026 году. Более того, ее не отменят до завершения военного положения. Выплаты будут начислять до конца того календарного года, в котором объявят прекращение войны.

Что будет с надбавками учителям

Так же никаких изменений не планируется в действующей системе надбавок. Поэтапное увеличение должностного оклада не затронет выплаты, к которым привыкли педагоги и на которые имеют право по соответствующим квалификационным признакам. В 2026 году им будут назначать надбавки за:

  • выслугу лет (от 10 до 30% оклада);
  • престижность труда (от 5 до 30% оклада);
  • классное руководство (20%);
  • ведение инклюзивного класса (20%);
  • проверку тетрадей (15%) и др.

Эти финансовые стимулы, формирующие конечную сумму учительского дохода, никуда не исчезнут. Хотя ранее планировалось свести к минимуму влияние подобных доплат и надбавок на денежное обеспечение, а взамен увеличить до достаточного уровня именно базовый должностной оклад педагогических сотрудников.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Польше планируют повысить зарплаты учителей на 3% с 1 января 2026 года. Однако предложенный рост доходов педагогических работников вызвал критику среди учительского сообщества.

Также мы писали, что средняя зарплата во Львове по состоянию на декабрь 2025 года равна 29 000 грн. Рост за год — 23%. Наибольшее повышение коснулось диспетчеров, юристов и менеджеров проектов.

учителя доходы зарплата школа надбавки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации