Надбавки учителям в 2026 году — могут ли отменить из-за повышения зарплаты

Урок в школе. Фото: УНИАН

В Украине планируется повышение зарплаты учителям в 2026 году. Прогнозируют рост доходов сотрудников школ до 20 000 грн минимум. Возникает вопрос, сохранятся ли доплаты и надбавки, к которым привыкли педагоги.

что будет с надбавками учителям с 1 января 2026 года.

Доплата за работу в неблагоприятных условиях

Согласно Государственному бюджету на 2026 год, предусматривается поэтапное повышение зарплаты: сначала на 30% (с 1 января), затем на 20% (с 1 сентября). Педагоги начали выражать беспокойство относительно потенциальной отмены доплаты за работу в неблагоприятных условиях, а именно:

2 000 грн/мес. — для большинства работников школ;

4 000 грн/мес. — для учителей, выполняющих должностные обязанности на прифронтовых территориях.

Однако в Министерстве образования и науки Украины заверили, что доплата останется в 2026 году. Более того, ее не отменят до завершения военного положения. Выплаты будут начислять до конца того календарного года, в котором объявят прекращение войны.

Что будет с надбавками учителям

Так же никаких изменений не планируется в действующей системе надбавок. Поэтапное увеличение должностного оклада не затронет выплаты, к которым привыкли педагоги и на которые имеют право по соответствующим квалификационным признакам. В 2026 году им будут назначать надбавки за:

выслугу лет (от 10 до 30% оклада);

престижность труда (от 5 до 30% оклада);

классное руководство (20%);

ведение инклюзивного класса (20%);

проверку тетрадей (15%) и др.

Эти финансовые стимулы, формирующие конечную сумму учительского дохода, никуда не исчезнут. Хотя ранее планировалось свести к минимуму влияние подобных доплат и надбавок на денежное обеспечение, а взамен увеличить до достаточного уровня именно базовый должностной оклад педагогических сотрудников.

Напомним, в Польше планируют повысить зарплаты учителей на 3% с 1 января 2026 года. Однако предложенный рост доходов педагогических работников вызвал критику среди учительского сообщества.

Также мы писали, что средняя зарплата во Львове по состоянию на декабрь 2025 года равна 29 000 грн. Рост за год — 23%. Наибольшее повышение коснулось диспетчеров, юристов и менеджеров проектов.