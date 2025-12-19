Відео
Підвішення зарплати вчителя — чи можуть скасувати надбавки у 2026

Підвищення зарплати вчителя — чи можуть скасувати надбавки у 2026

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 10:20
Надбавки вчителям у 2026 році — чи можуть скасувати через підвищення зарплати
Урок у школі. Фото: УНІАН

В Україні планується підвищення зарплати вчителям у 2026 році. Прогнозують зростання доходів працівників шкіл до 20 000 грн мінімум. Постає питання, чи збережуться доплати і надбавки, до яких звикли педагоги.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з надбавками вчителям із 1 січня 2026 року.



Доплата за роботу в несприятливих умовах

Згідно з Державним бюджетом на 2026 рік, передбачається поетапне підвищення зарплати освітян: спочатку на 30% (з 1 січня), потім на 20% (з 1 вересня). Педагоги почали висловлювати занепокоєння стосовно потенційного скасування доплати за роботу в несприятливих умовах, а саме:

  • 2 000 грн/міс. — для більшості працівників шкіл;
  • 4 000 грн/міс. — для освітян, які виконують посадові обов’язки на прифронтових територіях.

Однак у Міністерстві освіти і науки України запевнили, що доплата залишиться у 2026 році. Більше того, її не скасують до завершення воєнного стану. Виплати будуть нараховувати до кінця того календарного року, в якому оголосять припинення війни.

Що буде з надбавками вчителям

Так само жодних змін не планується в чинній системі надбавок. Поетапне збільшення посадового окладу не зачепить виплати, до яких звикли педагоги та на які мать право за відповідними кваліфікаційними ознаками. У 2026 році їм будуть призначати надбавки за:

  • вислугу років (від 10 до 30% окладу);
  • престижність праці (від 5 до 30% окладу);
  • класне керівництво (20%);
  • ведення інклюзивного класу (20%);
  • перевірку зошитів (15%) тощо.

Ці фінансові стимули, що формують кінцеву суму вчительського доходу, нікуди не зникнуть. Хоча раніше планувалося звести до мінімуму вплив подібних доплат і надбавок на грошове забезпечення, а натомість збільшити до достатнього рівня саме базовий посадовий оклад педагогічних працівників.



Нагадаємо, в Польщі планують підвищити зарплати вчителів на 3% з 1 січня 2026 року. Однак запропоноване зростання доходів педагогічних працівників викликало критику серед вчительської спільноти.

Також ми писали, що середня зарплата у Львові станом на грудень 2025 року дорівнює 29 000 грн. Зростання за рік — 23%. Найбільше підвищення торкнулося диспетчерів, юристів і менеджерів проєктів.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
