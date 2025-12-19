Надбавки вчителям у 2026 році — чи можуть скасувати через підвищення зарплати

Урок у школі. Фото: УНІАН

В Україні планується підвищення зарплати вчителям у 2026 році. Прогнозують зростання доходів працівників шкіл до 20 000 грн мінімум. Постає питання, чи збережуться доплати і надбавки, до яких звикли педагоги.

Доплата за роботу в несприятливих умовах

Згідно з Державним бюджетом на 2026 рік, передбачається поетапне підвищення зарплати освітян: спочатку на 30% (з 1 січня), потім на 20% (з 1 вересня). Педагоги почали висловлювати занепокоєння стосовно потенційного скасування доплати за роботу в несприятливих умовах, а саме:

2 000 грн/міс. — для більшості працівників шкіл;

4 000 грн/міс. — для освітян, які виконують посадові обов’язки на прифронтових територіях.

Однак у Міністерстві освіти і науки України запевнили, що доплата залишиться у 2026 році. Більше того, її не скасують до завершення воєнного стану. Виплати будуть нараховувати до кінця того календарного року, в якому оголосять припинення війни.

Що буде з надбавками вчителям

Так само жодних змін не планується в чинній системі надбавок. Поетапне збільшення посадового окладу не зачепить виплати, до яких звикли педагоги та на які мать право за відповідними кваліфікаційними ознаками. У 2026 році їм будуть призначати надбавки за:

вислугу років (від 10 до 30% окладу);

престижність праці (від 5 до 30% окладу);

класне керівництво (20%);

ведення інклюзивного класу (20%);

перевірку зошитів (15%) тощо.

Ці фінансові стимули, що формують кінцеву суму вчительського доходу, нікуди не зникнуть. Хоча раніше планувалося звести до мінімуму вплив подібних доплат і надбавок на грошове забезпечення, а натомість збільшити до достатнього рівня саме базовий посадовий оклад педагогічних працівників.

