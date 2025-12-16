Відео
Головна Економіка Вчителям підвищать зарплату вже з січня 2026 — що зміниться

Вчителям підвищать зарплату вже з січня 2026 — що зміниться

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 17:12
Підвищення зарплати вчителів — що отримають педагоги у 2026 році
Вчителька з учнями. Фото: УНІАН

В Україні передбачили зростання зарплати вчителів у 2026 році. Спершу суми хотіли підняти до рівня трьох мінімальних, аби виконати статтю 61 закону "Про освіту", однак у фінальному проєкті держбюджету відмовилися від ініціативи.

Що буде з доходами педагогів, розповів голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак на офіційному сайті Верховної Ради.

Підвищення зарплати вчителів

У 2025 році на збільшення грошового забезпечення педагогічних працівників спрямували безпрецедентну суму — 59 млрд гривень. Адже оплата праці вчителів в Україні є однією з найнижчих, якщо порівнювати з іншими секторами. Наступного року зміни торкнуться співробітників:

  • загальної середньої освіти;
  • професійної та фахової передвищої освіти;
  • закладів вищої освіти (університетів).

"Ми, як депутати, після першого читання побачили унікальну можливість гарантувати вчителям зарплату, яка становитиме три мінімальні. Тобто виконати норму Закону "Про освіту", за якою дохід вчителя має становити не менше трьох мінімальних заробітних плат", — уточнив Сергій Бабак.

Однак нинішня конструкція системи оплати праці вимагатиме державної субвенції розміром приблизно 336 млрд гривень, аби реалізувати ініціативу. Для України, яка перебуває в лещатах повномасштабної війни, така цифра є об’єктивно недосяжною, наголосив очільник комітету.

Що буде з системою нарахувань

Оскільки довелося відмовитися від підвищення до рівня трьох мінімальних зарплат, було ухвалено рішення змінити саму логіку системи оплати праці. Нині працівники шкіл отримують дуже малий посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою — від 6 200 грн — плюс чимало надбавок.

Оновлена система передбачала протилежне: більший оклад і мінімальну кількість доплат. Тоді молодий вчитель міг заробляти близько 20 000 грн/міс. "на руки". Після довгих консультацій та дискусій було ухвалено рішення запровадити двоетапне підвищення:

  • з 1 січня — на 30%;
  • з 1 вересня — на 20%.

Також Кабінету Міністрів дали доручення підготувати пропозиції щодо нової системи оплати праці вчителів. Дедлайн подання до Верховної Ради — 1 вересня 2026 року.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Польщі зростуть зарплати вчителів, однак підвищення доходів становитиме всього 3%. Мінімальна базова ставка підніметься до 5 597,86 злотих брутто (без вирахування податків).

Також ми писали, скільки отримують молоді вчителі без категорії у 2025 році. Їх зарплата формується посадовим окладом за Єдиною тарифною сіткою та кількома обов’язковим надбавками.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
