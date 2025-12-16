Повышение зарплаты учителей — что получат педагоги в 2026 году

Учительница с учениками. Фото: УНИАН

В Украине предусмотрели рост зарплаты учителей в 2026 году. Сначала суммы хотели поднять до уровня трех минимальных, дабы выполнить статью 61 закона "Об образовании", однако в финальном проекте госбюджета отказались от инициативы.

Что будет с доходами педагогов, рассказал председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак на официальном сайте Верховной Рады.

Повышение зарплаты учителей

В 2025 году на увеличение денежного обеспечения педагогических сотрудников направили беспрецедентную сумму — 59 млрд гривен. Ведь оплата труда учителей в Украине является одной из самых низких, если сравнивать с другими секторами. В следующем году изменения коснутся работников:

общего среднего образования;

профессионального и профессионального предвысшего образования;

учреждений высшего образования (университетов).

"Мы, как депутаты, после первого чтения увидели уникальную возможность гарантировать учителям зарплату, которая будет составлять три минимальные. То есть выполнить норму Закона "Об образовании", по которой доход учителя должен составлять не менее трех минимальных заработных плат", — уточнил Сергей Бабак.

Однако нынешняя конструкция системы оплаты труда потребует государственной субвенции в размере примерно 336 млрд гривен, чтобы реализовать инициативу. Для Украины, которая находится в тисках полномасштабной войны, такая цифра объективно недостижима, подчеркнул руководитель комитета.

Что будет с системой начислений

Поскольку пришлось отказаться от повышения до уровня трех минимальных зарплат, было принято решение изменить саму логику системы оплаты труда. Сейчас сотрудники школ получают очень маленький должностной оклад по Единой тарифной сетке — от 6 200 грн — плюс много надбавок.

Обновленная система предусматривала противоположное: больший оклад и минимальное количество доплат. Тогда молодой учитель мог зарабатывать около 20 000 грн/мес. "на руки". После долгих консультаций и дискуссий было принято решение ввести двухэтапное повышение:

с 1 января — на 30%;

с 1 сентября — на 20%.

Также Кабинету Министров дали поручение подготовить предложения по новой системе оплаты труда учителей. Дедлайн представления в Верховную Раду — 1 сентября 2026 года.

