Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Учителям повысят зарплату уже с января 2026 — что изменится

Учителям повысят зарплату уже с января 2026 — что изменится

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 17:12
Повышение зарплаты учителей — что получат педагоги в 2026 году
Учительница с учениками. Фото: УНИАН

В Украине предусмотрели рост зарплаты учителей в 2026 году. Сначала суммы хотели поднять до уровня трех минимальных, дабы выполнить статью 61 закона "Об образовании", однако в финальном проекте госбюджета отказались от инициативы.

Что будет с доходами педагогов, рассказал председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак на официальном сайте Верховной Рады.

Реклама
Читайте также:

Повышение зарплаты учителей

В 2025 году на увеличение денежного обеспечения педагогических сотрудников направили беспрецедентную сумму — 59 млрд гривен. Ведь оплата труда учителей в Украине является одной из самых низких, если сравнивать с другими секторами. В следующем году изменения коснутся работников:

  • общего среднего образования;
  • профессионального и профессионального предвысшего образования;
  • учреждений высшего образования (университетов).

"Мы, как депутаты, после первого чтения увидели уникальную возможность гарантировать учителям зарплату, которая будет составлять три минимальные. То есть выполнить норму Закона "Об образовании", по которой доход учителя должен составлять не менее трех минимальных заработных плат", — уточнил Сергей Бабак.

Однако нынешняя конструкция системы оплаты труда потребует государственной субвенции в размере примерно 336 млрд гривен, чтобы реализовать инициативу. Для Украины, которая находится в тисках полномасштабной войны, такая цифра объективно недостижима, подчеркнул руководитель комитета.

Что будет с системой начислений

Поскольку пришлось отказаться от повышения до уровня трех минимальных зарплат, было принято решение изменить саму логику системы оплаты труда. Сейчас сотрудники школ получают очень маленький должностной оклад по Единой тарифной сетке — от 6 200 грн — плюс много надбавок.

Обновленная система предусматривала противоположное: больший оклад и минимальное количество доплат. Тогда молодой учитель мог зарабатывать около 20 000 грн/мес. "на руки". После долгих консультаций и дискуссий было принято решение ввести двухэтапное повышение:

  • с 1 января — на 30%;
  • с 1 сентября — на 20%.

Также Кабинету Министров дали поручение подготовить предложения по новой системе оплаты труда учителей. Дедлайн представления в Верховную Раду — 1 сентября 2026 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 января 2026 года в Польше вырастут зарплаты учителей, однако повышение доходов составит всего 3%. Минимальная базовая ставка поднимется до 5 597,86 злотых брутто (без вычета налогов).

Также мы писали, сколько получают молодые учителя без категории в 2025 году. Их зарплата формируется должностным окладом по Единой тарифной сетке и несколькими обязательным надбавками.

учителя деньги доходы зарплата школа
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации